JRAは11日、2026年度調教師免許試験（新規）合格者を発表。現役騎手は藤岡佑介（39＝栗東・フリー）、和田竜二（48＝栗東・フリー）の2人で計4人が合格した。騎手としてのキャリアにピリオドを打ち、来春から調教師として新たな一歩を踏み出す。

午前10時に発表され、しばらくして栗東トレセン事務所に姿を見せた和田竜は「ホッとしました」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。

◇和田 竜二（わだ・りゅうじ）1977年（昭52）6月23日生まれ。滋賀県出身の48歳。96年に栗東・岩元市三厩舎所属でデビュー。ルーキーイヤーのスポニチ賞ステイヤーズS（サージュウェルズ）でJRA重賞初制覇、テイエムオペラオーとのコンビで99年皐月賞、00＆01年天皇賞・春連覇などG1を7勝した。競馬学校の同期に高橋亮師、福永祐一師、古川吉洋ら。JRA通算2万2115戦1531勝、うち重賞はG1・8勝を含む50勝。1メートル65、50キロ。血液型O。

【2026年度調教師免許試験（新規）合格者】

古賀 大生

藤岡 佑介

三樹 祐輔

和田 竜二

▽JRA調教師試験 受験資格は28歳以上。第1次が筆記試験と身体検査、合格すると第2次で口頭試験と人物考査が行われる。いずれも競馬法規や調教、馬学、衛生学、飼養管理など幅広い専門知識を問われる。合格後はタイミングにもよるが技術調教師として1年ほど研修、準備期間を経て開業するケースが多い。今年の申請者は118人、第1次試験が9月10日で合格者14人、第2次試験が12月2〜4日にあった。