中島裕翔主演『シリウスの反証』、正義感や信念を描いたポスターが完成 本予告映像も解禁に
中島裕翔が主演する2026年1月10日放送・配信スタートの『連続ドラマW シリウスの反証』（WOWOW）より、冤罪被害者の救済に挑む中島と仁村紗和の愚直な正義感、緒形直人の信念と葛藤を表現したポスターと本予告が公開された。
【動画】現代司法の課題を突きつける、迫真の社会派ミステリー『連続ドラマW シリウスの反証』本予告
大門剛明の小説を実写ドラマ化する本作は、冤罪（えんざい）の救済に挑む弁護士たちの戦いを描く社会派ミステリー。監督は映画『Winny』の松本優作が務める。
今回解禁となったポスターは、ドラマのシリアスな世界観を表現したビジュアルだ。中央に置かれた古く錆びた手錠は、何十年も鎖に繋がれたままの冤罪被害者と、古い司法制度を象徴している。奥の牢屋で背を向け、うつむく男性は、未来を奪われた冤罪被害者の心理を示す存在だ。
その両脇に配置されたのが、司法の厚い壁を乗り越えようともがく弁護士・藤嶋（中島）と、冤罪救済支援団体「チーム・ゼロ」のリーダー・佐奈（仁村）。2人は冤罪被害者の救出に挑む愚直な正義感を体現し、真っすぐ前を見据えている。一方、25年前の事件で死刑を求刑した稗田（緒形）は、事件を直視しないまま、信念と葛藤の狭間で揺れる姿が描かれている。
右下に消え入りそうに置かれた「無実を訴える手紙」は、迫り来る死刑執行と、裁量証拠主義によって排除され続けた冤罪被害者の声を象徴している。
また、本予告映像も完成した。25年前、風光明媚な岐阜県郡上八幡の地で、日本三大盆踊りの1つ“郡上おどり”の夜に起きた一家惨殺事件。その驚くべき真相とは――。果たして藤嶋たちは、冤罪救済のため司法の壁を乗り越えられるのか。正義と真実をめぐる弁護士たちの熱き戦いが繰り広げられる。
現実社会でも近年、再審無罪判決が相次ぎ、法改正の議論が佳境を迎えている“再審制度”。日本が抱える社会問題に斬り込む本作に期待したい。
『連続ドラマW シリウスの反証』は、WOWOWにて2026年1月10日より放送・配信（全5話）。
【動画】現代司法の課題を突きつける、迫真の社会派ミステリー『連続ドラマW シリウスの反証』本予告
大門剛明の小説を実写ドラマ化する本作は、冤罪（えんざい）の救済に挑む弁護士たちの戦いを描く社会派ミステリー。監督は映画『Winny』の松本優作が務める。
その両脇に配置されたのが、司法の厚い壁を乗り越えようともがく弁護士・藤嶋（中島）と、冤罪救済支援団体「チーム・ゼロ」のリーダー・佐奈（仁村）。2人は冤罪被害者の救出に挑む愚直な正義感を体現し、真っすぐ前を見据えている。一方、25年前の事件で死刑を求刑した稗田（緒形）は、事件を直視しないまま、信念と葛藤の狭間で揺れる姿が描かれている。
右下に消え入りそうに置かれた「無実を訴える手紙」は、迫り来る死刑執行と、裁量証拠主義によって排除され続けた冤罪被害者の声を象徴している。
また、本予告映像も完成した。25年前、風光明媚な岐阜県郡上八幡の地で、日本三大盆踊りの1つ“郡上おどり”の夜に起きた一家惨殺事件。その驚くべき真相とは――。果たして藤嶋たちは、冤罪救済のため司法の壁を乗り越えられるのか。正義と真実をめぐる弁護士たちの熱き戦いが繰り広げられる。
現実社会でも近年、再審無罪判決が相次ぎ、法改正の議論が佳境を迎えている“再審制度”。日本が抱える社会問題に斬り込む本作に期待したい。
『連続ドラマW シリウスの反証』は、WOWOWにて2026年1月10日より放送・配信（全5話）。