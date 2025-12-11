『五十年目の俺たちの旅』、約10分でわかる「俺たちの旅」まとめ動画解禁 第2弾は＜オメダの50年＞編
中村雅俊が監督を務める映画『五十年目の俺たちの旅』の公開を控え、ドラマ『俺たちの旅』まとめ動画の第2弾＜オメダの50年＞編が解禁となった。
【動画】『俺たちの旅』を一気に予習＆復習できるまとめ動画第二弾
1975年10月から日本テレビ系で放送されたドラマ『俺たちの旅』は、中村雅俊演じるカースケ（津村浩介）、秋野太作演じるグズ六（熊沢伸六）、田中健演じるオメダ（中谷隆夫）による青春群像劇。放送後も『十年目の再会』『二十年目の選択』『三十年目の運命』と彼らの人生の節目ごとにスペシャルドラマが作られてきた。そして、放送開始50周年を迎えた今、20年ぶりの続編『五十年目の俺たちの旅』が初の映画版として製作され、カースケたち3人の物語が初めて銀幕に登場する。
カースケを演じる中村雅俊は、今回も主題歌「俺たちの旅」をはじめ、挿入歌も担当。グズ六役に秋野太作、オメダ役に田中健、さらにオメダの妹・真弓役に岡田奈々と、50年前のオリジナルキャストが結集した。
企画・脚本はドラマシリーズからメインライターを務める鎌田敏夫。本作で初のメガホンを取るのは主演の中村雅俊。これまでメインディレクターを務めてきた故・斎藤光正監督の演出を一番身近で見てきた中村監督が『旅』のテイストを銀幕に移し替えている。ドラマシリーズからの映像もふんだんに使い彼らの人生をたっぷりと振り返ることができる。
この度解禁されたまとめ動画＜オメダの50年＞編は、オメダが会社の倒産を機に、妻・小枝子の実家がある鳥取へ身を寄せる場面から始まる。窮屈で張り合いのない生活の中、オメダは偶然出会った弓子とその息子・克史に、亡き母とかつての自分の姿を重ねてしまう。
やがてオメダは小枝子の実家を飛び出し、弓子と共に隠岐の島で暮らし始めるが、そこへ小枝子が訪ねてきたことで、弓子はオメダとの未来に影が差したことを悟り、心の均衡を失っていく。「どこにも行かない」と繰り返すオメダに対し、弓子は覚悟を決めて別れを告げる。
その頃、オメダを案じたカースケとグズ六が島に駆けつけ、カースケの説得もあり、オメダは小枝子の元へ戻る決意を固める。3人そろって頭を下げる姿を見た小枝子は、こらえきれずに涙を流すのだった。
そして10年後。オメダは米子の市長選に当選し、小枝子との娘も成長。次の選挙を控えたある日、弓子と偶然の再会を果たす。克史が入院していると知ったオメダは援助を始めるが、その行動が思わぬスキャンダルとなり、選挙戦は不穏な空気に包まれる。それでも何とか再選を果たしたオメダは、忙しさの増すカースケと共に「会おう。歩ける限り。命の限り」と誓い合う。
さらに20年の歳月が流れ、カースケ、オメダ、そしてグズ六の3人は、ある出来事をきっかけに再び顔を合わせることになる─。
映画『五十年目の俺たちの旅』は、2026年1月9日より全国公開。
