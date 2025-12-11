1枚あると大活躍の予感！【GU】40・50代のスタメンに任命♡「即戦力カーデ」

服装選びに迷ったとき、頼りになりそうな「即戦力カーデ」が【GU（ジーユー）】で販売中！ テイスト問わず合わせやすく、オンにもオフにも着回しOK。ふわふわ素材で着心地も良さそうなカーディガンは、ミドル世代のワードローブの1軍になる予感。カラバリも豊富にラインナップ。スタッフさんによる着回しコーデもぜひ参考にしてください。

ゆるっと着てこなれ感アップを狙える即戦力カーデ

【GU】「パフニットVネックカーディガン」\2,990（税込）

ざっくりとした編み地と、程よくゆとりのあるシルエットが特徴。サッと羽織るだけでこなれた印象を与えられそうなカーディガン。公式オンラインストアで「チクチクしにくい素材で心地よい肌ざわり」と紹介されているように、ストレスフリーにおしゃれを楽しめそうです。シンプルなデザインで、着回しやすそうなのも嬉しいポイント。全6色展開。

ミドル世代もトライしやすい最旬フェミニンスタイル

「ベージュは淡めのカラーで何にでも合わせやすい万能カラー」とコメントしているスタッフさんは、ナロースカートを合わせて旬のレディライクな着こなしに。ヒップまで隠れそうな長めの丈なので、体型が気になるミドル世代も安心しておしゃれを楽しめそうです。

明るく華やぐ冬の通勤コーデ

「女性に大人気のカラー」とコメントするスタッフさんは、「ピンクのMサイズをリアルバイしました」とのこと。明るく華やかな印象を与え、ダークトーンになりがちな冬の装いも一気に垢抜けそう。グレーのパンツでキレイめに。バッグとパンプスを黒で統一してリュクスなムードをまとい、通勤にもぴったりのコーデが完成しています。

おしゃれ上級者の肩がけアレンジ

こちらのスタッフさんは、トレンドカラーのブラウン（ダークブラウン）をチョイス。1枚でもサマ見えしそうなチェック柄コートにカーディガンを肩がけしたことで、おしゃれ度がさらにアップ。顔まわりが華やかな印象になるだけじゃなく、視線が上に集まることでスタイルアップも狙えそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：mana.i