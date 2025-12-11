お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太が１１日、自身がＭＣを務める日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」に“復帰”した。

同番組は山里と元ＮＨＫの武田真一アナウンサー、同局の黒田みゆアナが進行するが、８日の生放送で冒頭から山里の姿はなし。武田アナは「実はヤマちゃんが体調不良のためにお休みなんです」と説明していた。

今週初出演に武田アナから「ヤマちゃん、おかえりなさい」と声をかけられると山里は「どうも、ただいま戻りました！」と満面の笑みであいさつ。スタジオ出演者らに拍手で迎えられると「すみません、みなさま。ありがとうございます。あたたか〜い、うれしい！」と感謝した。

「少し休めましたか？」と武田アナに尋ねられた山里は「はい！見ていましたよ」。実は１０日の番組放送中に山里は自身のＸ（旧ツイッター）で「放送中です。すごく盛り上がっている…」と投稿。これに木曜レギュラーの高橋茂雄に「（文末の）テンテンテンに思いが乗っていて怖いで！」とつっこんだ。

１０日はタレントの児嶋一哉が代打でＭＣを務めたが、山里は「あのテンテンにはあまり盛り上がるなよ、児嶋さんと。さびしかったですね〜すごく」と苦笑いだった。