リリースで発表

J2の北海道コンサドーレ札幌は12月11日、川井健太氏が2026シーズンの監督に就任することが決定したと発表した。

川井氏は選手として愛媛FCでプレーした。指導者としては、2008年から17年まで環太平洋短期大学部サッカー部監督を務めたほか、愛媛FCレディースのヘッドコーチや監督も歴任。14年から17年には日本サッカー協会ナショナルトレセンコーチも務めた。

そして18年5月からは愛媛FCの監督に就任し、2020年まで指揮。その後、21年4月からモンテディオ山形のコーチを務め、22年から2024年8月まではサガン鳥栖の監督を務めていた。

川井氏のコメントは以下の通り。

「北海道コンサドーレ札幌に関わるすべての皆さまへ。 このたび監督に就任いたしました、川井健太です。 チームの舵取りを任せていただいたことを大変光栄に感じており、その責任を強く自覚しております。目的地へ必ず到達できるよう、這いつくばってでも前に進む覚悟で臨みます。 また、北海道という唯一無二の素晴らしい土地と文化の中で、コンサドーレをより広く、より深く根付かせていくことも、私に課された大切な使命だと認識しております。 言葉を美しく並べることはいくらでもできますが、私たちの価値は、スタジアムで皆さまに何をお示しできるかに尽きます。 パートナー企業の皆さま、ファン・サポーターの皆さま、どうかお力をお貸しください。私たちは勇敢に戦い、皆さまの期待に応えられるよう全力を尽くします。そして、皆さまがコンサドーレの一員であることを誇りに思っていただけるチームをつくってまいります。」（FOOTBALL ZONE編集部）