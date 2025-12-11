ソロ・ヴォーカリストの藤澤ノリマサさんが、今年も「クリスマスコンサート2025〜歌は心のメッセージ」をクリスマス・イブに開催します。

今年は、桑⼭哲也（アコーディオン）さん、森丘ヒロキ（ピアノ）さんの3人編成でお届けするクリスマスコンサート。「ポップス」と「オペラ」を融合した独自の歌唱法「ポップオペラ」といスタイルを提唱する藤澤さんと桑⼭さん、森丘さんのコラボレーションが楽しみな聖夜です。

開催を前に藤澤ノリマサさんにお話をうかがいました。

●昨年に続いて今年もクリスマスコンサートを開催されるということで、意気込みのほどはいかがでしょうか？

今年のクリスマスコンサートは、アコーディオンとピアノの編成です。これまでアコーディオンとピアノ、パーカッションの編成はありましたが、リズムなしでの編成は初めてになります。

●今年は、桑⼭哲也（アコーディオン）さん、森丘ヒロキ（ピアノ）さんとお届けするクリスマスコンサートになりますね。

おふたりとも何度もコンサートでご一緒したことがあるので、本当に信頼している大御所です。特に桑山さんはアコーディオニストの重鎮とでも言いますか、とても心強いなと思っております。

僕はピアノの弾き語りもやるものですから、昨年は森丘さんとふたりで一部と二部の二回に分け、ワンステージの中でも休憩を入れて、一部は僕の弾き語り、二部はピアノの森丘さんと僕のボーカルでお届けしました。

今年はこの3人ですが、桑山さんはシャンソンがお得意、森丘さんはジャズピアノがお得意、僕はポップオペラなので、ジャンルが入り混じっています。それぞれの音楽が融合されるので、どんな科学反応が起こるのか僕自身も今から楽しみです。

●当日はどのような内容になりそうですか？

僕は今年17周年で、いろいろな楽曲を歌ってきましたが、24日はシンプルな編成の中に、どれだけ音楽の融合ができるのかということが非常に楽しみです。構想はこれからなのですが、みなさんが楽しんで帰っていただけるのに間違いない内容になります。ぜひ来ていただきたい。家族や友だち、大切な方とお誘いあわせの上、来ていただけたらと思いますね。

※10月29日取材時

●クリスマスの曲もありますか？

そうですね。去年は一部の弾き語りで、「オー・ホーリー・ナイト」「ハヴ・ユアセルフ・ア・メリー・リトル・クリスマス」「ホワイト・クリスマス」など、クリスマスのトラディショナルな曲をたくさんやりました。

たとえば「オー・ホーリー・ナイト」は、ミサ曲の一部と聞いたこともあるので、本場の曲ですよね。「アヴェ・マリア」もクリスマスに歌われたりしますし、僕の楽曲にも「アヴェ・マリア」をモチーフにした楽曲があるので、それも含めて歌えたらいいかなと思います。

●藤澤さんの“ポップオペラ”というスタイルは、どのようにして生まれたのでしょうか？

高校生の頃、カナダに短期で留学した時に映画『タイタニック』の主題歌を歌ったセリーヌ・ディオンの絶頂期で、AORなどの洋楽を聴くようになり、帰国後に彼女のCDを全部買いました。ライブのVHSなども買いました。その中にイタリアのテノール歌手、アンドレア・ボチェッリとデュエットをしている「ザ・プレイヤー」という曲があるのですが、ボチェッリはクラシカルな歌唱で歌い、セリーヌはポップスの歌唱で歌うという。それをひとりでできたらいいなと思ったんです。一番のヒントでした。

ただ、ポップスは我流でできますが、クラシカルな発声法は勉強しないとできないから、大学に入り、声楽科で勉強しました。それからライブハウスなどで活動している中で、事務所やレコード会社のオーディションをたくさん受けていました、そんな時、ある事務所のプロデューサーが僕のことを気に入ってくださり、ポップスとオペラの融合したものをやったらどうだと言われ、ポップオペラが始まりました。当時2008年。それから17年になります。

●コンサートを楽しみに待っている方へ最後に一言お願いいたします。

音楽には国境がないと思うんです。僕はクラシック音楽だけでなく、ビルボード系、ブルーノート系の音楽も聴きに行くことがありますし、いろいろなライブに行って本当にいろいろなジャンルの音楽に触れていくなかで、音楽には国境がないことを感じています。だからこそ今回の3人の編成は、それだけで特別なものになっているはずです。

僕自身、今年はいろいろなライブもやらせてもらいましたし、12月24日で歌い納めだと思うので、その集大成にできればいいなと思っています。

藤澤ノリマサ クリスマスコンサート2025 〜歌は心のメッセージ〜

〈1st公演〉

2025年12月24日(水) 開場 13:30 開演 14:00

〈2nd公演〉

2025年12月24日(水) 開場 17:30 開演 18:00

会場：浜離宮朝日ホール

出演者：藤澤ノリマサ 桑山哲也（アコーディオン） 森丘ヒロキ（ピアノ）

公式HP：https://www.bsfuji.tv/fujisawa_norimasa/

(執筆者: ときたたかし)