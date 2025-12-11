UHA味覚糖から発売されている、現代忍者の小腹満たしをコンセプトとしたハードグミ「忍者めし」

「忍者めし」と、人気ディズニーキャラクター「ベイマックス」のコラボパッケージが発売されます☆

UHA味覚糖「忍者めし ベイマックス アサイー＆ベリー味」

価格：オープン価格

発売日：2025年12月15日（月）より順次 ※地域・店舗により、発売日が異なる場合があります

内容量：20g

販売店舗：全国のスーパーマーケットやコンビニエンスストアなど ※取扱いのない店舗もあります

人気ディズニーキャラクター「ベイマックス」をデザインした、UHA味覚糖のハードグミ「忍者めし」が登場！

「ベイマックス」にゆかりのある″赤“を基調にしたパッケージには、黒帯姿の”空手”

赤い廻しに元結を合わせた”相撲”

印を結ぶ姿をレイアウトした”忍者”

ハート柄をあしらった赤いネクタイがおしゃれな”サラリーマン”のコスチュームを身にまとったキュートな「ベイマックス」をデザイン。

思わず集めたくなる全4種がラインナップされます。

また「忍者めし」ブランドでは初となるアサイー&ベリー味。

トレンドのアサイーとベリーの酸味と甘みをバランスよく楽しめるグミです。

UHA PARK & CAFE「ベイマックス」等身大スタチュー

設置期間：2025年12月13日(土)〜12月23日(火)

設置場所：「UHA PARK ＆ CAFE」

内容 ：〈ベイマックス〉等身大スタチューの展示

「忍者めし ベイマックス アサイー＆ベリー味」の発売を記念して、UHA味覚糖大阪本社2階(最寄り駅：松屋町)にある、ショップ＆カフェ「UHA PARK＆CAFE」に「ベイマックス」の等身大スタチューを期間限定で設置。

世界中から愛されるケア・ロボット「ベイマックス」の温かさを再現した等身大スタチューが、「UHA PARK ＆ CAFE」のエントランスに期間限定で登場します。

「ベイマックス」の柔らかな存在感と、全長188cmの等身大ならではの迫力で、来店されるゲストに癒やしと感動が届けられます☆

忍者や相撲のコスチュームなど、思わず集めたくなる全4種がラインナップ。

2025年12月15日より順次販売が開始される、UHA味覚糖「忍者めし ベイマックス アサイー＆ベリー味」の紹介でした☆

