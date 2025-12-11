JRAは11日、2026年度調教師免許試験（新規）合格者を発表。現役騎手は藤岡佑介（39＝栗東・フリー）、和田竜二（48＝栗東・フリー）の2人で計4人が合格した。騎手としてのキャリアにピリオドを打ち、来春から調教師として新たな一歩を踏み出す。

▼藤岡佑介 まずは結果が出てホッとしています。いろいろな方々に協力、応援していただいて、いい報告ができて良かったです。

◇藤岡 佑介（ふじおか・ゆうすけ）1986年（昭61）3月17日生まれ、滋賀県出身の39歳。父・健一氏はJRA調教師。04年、栗東・作田誠二厩舎所属でデビューし、35勝でJRA賞最多勝利新人騎手。05年京都牝馬S（アズマサンダース）でJRA重賞初制覇。18年NHKマイルC（ケイアイノーテック）でG1初制覇を飾る。競馬学校の同期に川田将雅、丹内祐次、津村明秀ら。JRA通算1万2265戦1101勝、うち重賞48勝。1メートル65、52キロ。血液型B。

【2026年度調教師免許試験（新規）合格者】

古賀 大生

藤岡 佑介

三樹 祐輔

和田 竜二

▽JRA調教師試験 受験資格は28歳以上。第1次が筆記試験と身体検査、合格すると第2次で口頭試験と人物考査が行われる。いずれも競馬法規や調教、馬学、衛生学、飼養管理など幅広い専門知識を問われる。合格後はタイミングにもよるが技術調教師として1年ほど研修、準備期間を経て開業するケースが多い。今年の申請者は118人、第1次試験が9月10日で合格者14人、第2次試験が12月2〜4日にあった。