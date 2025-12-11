藤田ニコル妊娠に芸能界も祝福の声 梅沢富美男「初孫だ〜」 5児の母・辻希美「身体冷やさないようにね」
モデルの藤田ニコル（27）が11日、第1子の妊娠を自身のSNSで発表し、芸能界から祝福の声が続々と寄せられている。
【写真】連名＆直筆で！妊娠を報告した藤田ニコル（全文）
藤田は夫の稲葉友（32）と連名で「皆様へ」と題した文書を掲載。「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」とつづった。
この投稿に著名人も即反応。藤田の結婚式で“父親代わり”を務めたことで知られる梅沢富美男（75）は「おめでとう！初孫だ〜」とコメント欄で祝福。5児の母・辻希美（38）も「きゃぁぁぁー にこるんおめでとう御座います 自分の事のように嬉しいです これから更に寒くなるから身体冷やさないようにね」とエールを送った。
タレントの矢口真里（42）は「心からおめでとうございます」と祝い、YouTuberのHIKAKIN（36）は「おめでとう」、お笑いタレントの平野ノラ（47）は「めでたーい」と、それぞれインスタグラムでコメントした。
