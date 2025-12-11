本みりん2団体が恒例の記念イベント 計100人招待

全国味淋協会と全国本みりん協議会が主催し、みりん研究会が後援する恒例の「本みりんの日」記念イベントが11月28日、東京都新宿区の「リストランテ ベニーレ ベニーレ」で開かれ、一般招待者80人、インスタグラマー招待者20人の計100人が基調講演や料理実演＆トークショーなどを通じ本みりんに対する理解を深めた。

両団体は毎年、本みりんの啓発を図るため11月30日の「本みりんの日」に合わせてイベントを開催している。今回も計100人を招待。基調講演、料理実演＆トークショー、ビュッフェパーティーの3部構成で記念イベントを開いた。

基調講演では東京農業大学名誉教授の舘博氏が「本みりんの調理効果」をテーマに講演。舘氏は本みりんの製造工程や成分について紹介したうえで、6つの調理効果として▽上品でまろやかな甘み▽テリとツヤ▽煮崩れ防止▽深いコクと旨み▽味がしみ込む▽消臭――を挙げた。

料理実演＆トークショーでは日本料理「賛否両論」店主の笠原将弘氏が登場。トークを交えながら、本みりんを使ったオリジナルレシピの「海老の玉ねぎドレッシング」と「鶏むね肉と木の子の治部煮風」を調理した。

ビュッフェパーティーでは、笠原氏のオリジナルメニューのほか、「彩り野菜と生ハムの和風サラダ」「タコとブロッコリー、カリフラワーのアラビアータ」「鱈のイタリア風南蛮漬け柑橘風味」といった「本みりんの日」特別メニューが提供された。