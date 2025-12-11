ありが鯛、勝つお…鍋つゆで受験応援 ゲン担ぎだし5種使用 Mizkan

Mizkanは12月1日、「〆まで美味しい鍋つゆ（〆鍋）」ブランドの数量限定新商品「〆まで美味しい ありが鯛だし鍋つゆ〜濃厚白湯仕立て〜」を発売した。新商品は合格祈願のゲン担ぎとして縁起の良い鯛だしをはじめとする5種類のだしを使ったこだわりの鍋つゆ。濃厚白湯仕立ての味わいで、受験生や家族の頑張りをあたたかくサポートする。

「ありが鯛だし鍋つゆ〜濃厚白湯仕立て〜」は、鯛だし（ありが鯛）、かつお（勝つお）、鶏だし（勝ち取り）、いりこ（入校）、昆布（よろこぶ）の合計5種類のゲン担ぎだしを使った鍋つゆ。芳醇な鯛のうまみと濃厚な白湯スープが調和した贅沢なおいしさに仕上げた。みんなが楽しめる味わいで、野菜や肉をおいしく食べられる。

おすすめ〆メニューは「ありが鯛だしラーメン」「ありが鯛だし茶漬け」「ありが鯛だしかつ丼」。パッケージには、受験生や受験生を支える人に寄り添い、少しでも気持ちが和らぐ時間を届けたいという思いを込め絵馬デザインを採用した。750g、税抜き参考小売価格428円。

同社は、23年に「〆鍋」ブランドで実施した受験生への鍋つゆプレゼント企画を通じ、鍋料理には身体を温め、野菜や肉をおいしく味わえるだけでなく、固くなった心を和らげるような力があることを改めて実感。受験期には、家族と受験生本人が一緒に食事をする時間や機会が減り会話も少なくなることから、負担をかけずに応援しながらも鍋を通じて家族がつながる大切なコミュニケーションのきっかけになってほしいと考え、今回の商品を開発した。