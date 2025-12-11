Mizkan 小籠包の「京鼎樓」でコラボメニュー

Mizkanと小籠包専門店「京鼎樓（ジンディンロウ）」を展開するJIN DIN ROUは12月1日から全国の京鼎樓30店舗で期間限定コラボメニューの販売を始めた。

販売メニューは「香味野菜の油淋鶏 バルサミコアレンジ」「フカヒレ入り白い酸辣湯 百合根を添えて」（以上アラカルト）、「冬の宴会コース（全8品）」「冬の瑠璃コース（全8品）」「冬の真珠コース（全7品）」（以上コース）、「シャインマスカットソーダ」「あまおうソーダ」「白桃ソーダ」「あまおう香る 台湾練乳かき氷」（以上ビネガードリンク／デザート）など。



両社の店舗コラボは2023年に1店舗からスタートし、24年に20店舗に拡大。3年目となる今年は京鼎樓の20周年を記念して全国30店舗で展開する。台湾料理と相性の良い果実酢、ゆずなどのミツカンの商品を使用した冬の特別メニューを提供する。

店頭キャンペーンも12月1日〜2026年2月28日の期間で実施している。対象店舗で食事の際、会計時にミツカンコミュニティサイト「ミツカン365」のマイページ画面を提示した人に次回以降の飲食代が10％オフになるファミリーカードをプレゼントする。