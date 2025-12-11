シャオミは、最新Androidスマートフォン「REDMI 15 5G」を12月19日に発売する。価格は4GB＋128GBモデルが3万1980円、8GB＋256GBモデルが3万6980円。オープンマーケットモデルのほかにソフトバンクからも発売される。

本稿では、REDMI 15 5Gのクイックフォトレビューをお届けする。

外観

REDMI 15 5Gは、7000mAhの大容量バッテリーを搭載したスマートフォン。大きさは約169.48×80.45×8.40mm、重さは217g。

ディスプレイは、約6.9インチフルHD+（2340×1080）ディスプレイ。リフレッシュレートは最大144Hz。

SIMは、nanoSIMとeSIMに対応する。

カメラ

REDMI 15 5Gは、アウトカメラに約5000万画素の広角カメラを搭載。インカメラは約800万画素。

1x

2x

1x

2x

1x

2x

1x

2x

1x

2x

1x

2x

インターフェイス

チップセットはクアルコムの「Snapdragon 6s Gen 3」。バッテリー容量は7000mAh。33W急速充電に対応する。また、おサイフケータイに対応する。

主なスペック 項目 内容 大きさ 約169.48×80.45×8.40mm 重さ 約217g リアカメラ 約5000万画素広角カメラ（f値1.8） フロントカメラ 約800万画素カメラ（f値2） ディスプレイ 約6.9インチFHD+（2340×1080）、リフレッシュレート最大144Hz バッテリー 7000mAh、33W急速充電 チップセット Snapdragon 6s Gen 3 メモリー/ストレージ 4GB/128GB、8GB/256GB 防水・防塵 IP64 OS Android 15（Xiaomi HyperOS 2） SIM Nano SIM＋eSIM NFC 対応 FeliCa 対応 Wi-Fi 2.4GHz、5GHz Bluetooth Ver.5.1 生体認証 指紋認証、顔認証