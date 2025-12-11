シャオミ・ジャパンは、7000mAhの大容量バッテリーを搭載したスマートフォン「REDMI 15 5G」を発表した。19日発売で、価格は3万1980円～。直営ストアやECサイト、ソフトバンクやMVNOなどで取り扱われる。

大容量バッテリー

REDMI 15 5Gは7000mAhの大容量バッテリーを搭載することが大きな特徴。最大2.26日間使用でき、動画再生で最大25時間、音楽再生で最大108時間、電子書籍の読書で最大30時間のバッテリー持続時間を誇る。

バッテリー残量が1%まで低下しても、スタンバイモードのままで通話の発信と受信ができるという。また、1000回の充電サイクルを経てもバッテリー容量の80％以上を維持できるとしている。

本体は「33Wターボチャージ」による急速充電に対応し、最大18Wのリバース充電も可能。REDMI 15 5G自体をモバイルバッテリーのように使用し、別のデバイスを充電できる。

なお、電源アダプターは同梱されないため、「Xiaomi 33W電源アダプター」の使用が推奨されている。

製品の仕様

チップセットは6nmプロセスの「Snapdragon 6s Gen 3」を搭載。メモリーとストレージは4GB／128GBモデルと8GB／256GBモデルがラインナップされる。

ディスプレイは6.9インチで、解像度はFHD＋（2340×1080）。リフレッシュレートは最大144Hzで「AdaptiveSync」に対応。表示コンテンツや利用シーンに応じてリフレッシュレートを自動で調整する。ピーク輝度は700nits。強光環境下の最大輝度（HBM）は850nits。

カメラはリアのメインカメラが5000万画素、フロントカメラが800万画素。動画撮影はリア・フロントともに最大1080p・30FPS。

夜間でも鮮やかな写真を撮影できる「AIスカイ自動ナイトモード」や、自然な美しさを引き出す「自撮りビューティーモード」などのAI機能を搭載する。一瞬の動きも捉えられるとする「ダイナミックショット」機能や「AI消しゴム」機能は、8GBメモリー搭載モデルのみ対応する。

SIMはnanoSIMとeSIMのデュアルSIM。NFCとおサイフケータイに対応する。

大きさは約169.48×80.45×8.40mm、重さは約217g。防塵・防水はIP64に対応する。OSはAndroid 15ベースのXiaomi HyperOS 2。側面指紋認証センサーとAI顔認証による生体認証が利用できる。カラーは、リップルグリーン、ミッドナイトブラック、チタングレーの3色。

オープンマーケットモデルの価格は4GB／128GBモデルが3万1980円、8GB／256GBモデルが3万6980円。販売チャネルは、シャオミ公式サイトや直営店、Amazon.co.jp、楽天市場、TikTokショップなどのオンラインストアに加えて、エディオン、コジマ、上新電機、ソフマップ、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラ。

MVNOではIIJmio、HISモバイル、BIGLOBEモバイルが取り扱うほか、ソフトバンクからも4GB／128GBモデルが発売される。

発売記念キャンペーン

REDMI 15 5G発売記念として、賞品が820名に当たるキャンペーンを実施する。2026年1月4日までのオープンマーケットモデルの購入が対象で、ソフトバンクモデルは対象外。

抽選の内訳は、1等が「REDMI Watch 5 Active」無料引換クーポン（20名）、2等が「Xiaomi コミューターバックパック」無料引換クーポン（100名）、3等がシャオミ公式サイトで使える3000円オフクーポン（300名）、4等がシャオミ公式サイトで使える2000円オフクーポン（400名）。無料引換クーポンはシャオミ公式サイトで使用できる。

12月12日開設予定のキャンペーンページから応募でき、応募期間は2026年1月18日まで。

REDMI 15 5G スペック概要 項目 内容 チップセット Snapdragon 6s Gen 3 メモリー／ストレージ 8GB／256GB4GB／128GB ディスプレイ 6.9インチ/FHD＋（2340×1080）リフレッシュレート最大144Hzピーク輝度700nits（標準値）、850nits HBM リアカメラ 5000万画素メインカメラ5Pレンズ/ F値1.8/ 補助レンズ1080p（1920×1080）HD動画撮影（30fps）720p（1280×720）HD動画撮影（30fps） フロントカメラ 800万画素カメラ F値2/ フィルムカメラモード、HDRモード、ソフトライトリング、ポートレートモード、タイムラプス1080p（1920×1080）HD動画撮影（30fps）720p（1280×720）HD動画撮影（30fps） バッテリー 7000mAh（標準値）33W急速充電 防塵・防水 IP64 OS Android 15ベースのXiaomi HyperOS 2 SIM デュアルSIM（nanoSIM＋eSIM） NFC／Felica 対応／対応 5G n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78/71/2/12/26/48 4G LTE FDD：B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/71LTE TDD：B38/40/41/42/48 3G B1/2/4/5/8/6/19 2G 850/900/1800/1900MHz Wi-Fi 2.4GHz／5GHz Bluetooth 5.1 生体認証 側面指紋認証センサー／AI顔認証ロック解除 サイズ 約169.48×80.45×8.40mm 重さ 約217g 同梱品 SIM取り出し用ピン（試供品）×1／ソフトケース（試供品）×1／画面保護シート貼付済（試供品）／クイックスタートガイド