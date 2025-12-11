ＪＲＡは１１日、令和８年度の新規調教師試験合格者を発表。和田竜二騎手（４８）＝栗東・フリー＝が合格した。

同騎手は９６年３月に岩元市三厩舎からデビュー。同期には古川吉洋、柴田大知、高橋亮（現調教師）、福永祐一（現調教師）らがおり、競馬学校「花の１２期生」と呼ばれた。自身はデビュー１年目のステイヤーズＳをサージュウェルズで勝利し、同期の中で一番乗りで重賞を制している。

３年目には師匠の岩元厩舎所属のテイエムオペラオーの主戦を任され、引退までの２６戦全てに騎乗。９９年の皐月賞でＧ１初制覇を飾ると、翌２０００年には天皇賞・春秋、宝塚記念、ジャパンＣ、有馬記念と、古馬の中長距離Ｇ１完全制覇の偉業を成し遂げた。年間無敗で重賞を８連勝し、満票での年度代表馬の座も獲得している。

０１年の天皇賞・春を同馬で制して以降はＪＲＡ・Ｇ１タイトルが遠かったが、１８年の宝塚記念をミッキーロケットで制して１７年ぶりにＧ１制覇を飾った。２４年の１０月には落馬で右大腿（だいたい）骨や骨盤を骨折したが、この大けがを乗り越えて今年２月に復帰。９月には史上４人目のＪＲＡ通算２万２０００回騎乗を達成。今年はＪＲＡで１６勝を挙げている。ＪＲＡ通算成績は１０日現在で１５３１勝（うち重賞はＧ１の８勝を含む５０勝）。