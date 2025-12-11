タレントの藤田ニコル（27）が11日、自身のインスタグラムを更新し、第1子を妊娠していることを発表。幸せな報告にネット上では祝福の声が寄せられた。

藤田は夫で俳優の稲葉友（32）と連名で文書を発表。「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」とし「新たな家族が増える喜びとともに、無事に生まれて来てくれることを願う日々です」と伝えた。

出産は「春頃を予定しております」とし「これからもひとつひとつの仕事に真摯に向き合ってまいりますので、あたたかく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。

親友のモデル・古畑星夏は「おめでとう」と絵文字付きでコメント。藤田の結婚式で父親代わりにお色直しのエスコートを務めた俳優の梅沢富美男「おめでとう！初孫だ〜」と喜んだ。

ネットでは「にこるん！めでたい」「にこるんもママになるんだね」「朝から幸せ にこるんの報告に泣ける」「にこるん絶対可愛いママになるね（泣）」「にこるんがママか〜時代はあっという間だな〜」「お体第一に、健康に穏やかに過ごしてね」「今年一番のおめでとう」「何より無事を祈ってます」と、さまざまなコメントが寄せられた。