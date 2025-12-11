『志記（一） 遠い夜明け』 郄田郁著 ハルキ文庫 ７９２円

『真田武士（もののふ）心得（一） 右近純情』 井原忠政著 文春文庫 ８０３円

『定本 中世倭人伝』 村井章介著 講談社学術文庫 １６５０円

歴史物の小説、歴史書は難しそう……そういう人はおおかろう、評者もそうでした。年末年始の「最初の一冊」をセレクト。（１）は医者の家に生まれた美津（みつ）と、女刀工を祖母にもつ暁（ぎょう）、同年同日に生まれた二人が主人公。医者と刀工、女性には不適とされた職業を志す二人の運命は江戸で交わる。物語はゆるゆると時の移ろいを描き、情感豊かにはじまる。安心して身をゆだねてほしい。次巻が待ち遠しい時間もまた、読書の楽しみだ。

『三河雑兵（ぞうひょう）心得』ほか戦国武士の爽快な物語を発表する著者の新シリーズ（２）のテーマは真田。すでに２巻目も発売中。「真田もの」の中でも着眼点が独自で、三河雑兵心得の主人公が登場するなど歴史小説好きにもおすすめ。姦計（かんけい）により父を失った武士、鈴木右近。彼は信濃の武将真田信幸に仕え敵討ちを誓う。王道のエンタメ展開に「難しそう」という不安も吹き飛ぶ。でも心優しい殿も、豪胆な殿の奥方もフィクションでしょ？と思ったかた残念、史実です。ほら歴史に興味がわいてきたでしょう？

（３）は１９９３年岩波書店刊行。主に１５〜１６世紀、中国、朝鮮、日本の境界に生きたマージナルな人とモノの交易を示した名著の増補版。倭語（わご）、倭服など海賊の標識とされるシンボルを用いた「倭人」は、民族的には中国人、朝鮮人、日本人の混成的な集団だった。彼らは対馬や東アジア、ヨーロッパと、銀などの海上密輸に深くかかわった。本書は歴史イメージが覆される驚きと喜びの連続だ。歴史はあなたに「発見」されるのを待っている。＝朝日新聞2025年12月6日掲載