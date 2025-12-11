藤田ニコル、第1子妊娠発表 出産は春頃を予定「新たな家族が増える喜び」「あたたかく見守っていただけましたら幸いです」
【モデルプレス＝2025/12/11】モデルの藤田ニコル（27）が12月11日、自身のSNSを通じて妊娠を発表した。
藤田は「師走の候、皆様におかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます」と書き出し、「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と妊娠を発表。「新たな家族が増える喜びとともに、無事に生まれて来てくれることを願う日々です」と喜びをつづり「出産は春頃を予定しております」と伝えた。
最後には、「これからもひとつひとつの仕事に真摯に向き合ってまいりますので、あたたかく見守っていただけましたら幸いです」と結んでいる。投稿では、夫の稲葉友と連名で書かれた書面を公開している。
藤田は1998年2月20日生まれ。ニュージーランド出身、埼玉県育ち。ファッション誌「nicola」（新潮社）「Popteen」（ポップティーン）の専属モデルを経て、「ViVi」の専属モデルに。アパレルブランド「CALNAMUR」のディレクションを務めるほか、雑誌・CM・TV・YouTubeなど幅広く活躍中。プライベートでは、2023年8月に俳優・稲葉友と結婚を発表している。（modelpress編集部）
皆様へ
師走の候、皆様におかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます。
この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。
新たな家族が増える喜びとともに、無事に生まれて来てくれることを願う日々です。
出産は春頃を予定しております。これからもひとつひとつの仕事に真摯に向き合ってまいりますので、あたたかく見守っていただけましたら幸いです。
2025年12月11日
稲葉友 藤田ニコル
