「HG 1/144 白いガンダム」

通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、ガンプラ「HG 1/144 白いガンダム」と「HG 1/144 ガンダムザガン」が販売している。

本製品は、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」に登場する「白いガンダム」と、スマホゲーム「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント」に登場する「ガンダムザガン」を、それぞれBANDAI SPIRITSのプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。

今回「プレミアムバンダイ」にて12月11日10時ごろの時点で本製品が販売しており、購入可能な状態であるのが確認できた。

12月11日10時ごろの販売状況

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、PE仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、PE

