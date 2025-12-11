BAYFLOW×知久友里恵の最新コラボ♡大人カジュアルに映える3型が登場

カジュアルスタイルに定評のある「BAYFLOW」から、人気インフルエンサー知久友里恵さんとのコラボアイテムが2025年12月10日（水）に発売されます。デニム・ニット・スウェットの全3型は、毎日のコーデが“わくわくする時間”になるよう細部までこだわり抜いたラインナップ♡全国のBAYFLOW店舗と公式WEBストア and STで同時展開され、同日公開の特設WEBページでは知久さん自身のスタイリングもチェックできます♪

スタイルアップを叶える全3型の魅力

コラボコレクションは、脚のラインを美しく見せる【スリムストレートデニム】、刺繍カラーがアクセントの【ハンドステッチニット】、1枚でサマになる【ハンドステッチスウェット】の全3型。

デニムは8,990円（税込）でブルーのS・M・TLの3サイズ展開（TLはWEB限定）。

ニットは7,990円（税込）でネイビーとオフホワイトのFREEサイズ。

スウェットは6,490円（税込）でオフホワイト・カーキ・グレーのFREEサイズ。どれも知久さんらしい大人可愛い仕上がりです。

細部に宿るこだわりポイント♡

デニムは高身長でも短くならない長め丈と、低身長さんに嬉しいロールアップのメッセージプリントが魅力。ニットはベーシックカラーにカラフル刺繍を施し、1枚で華やぐデザインに。

スウェットは袖のボリュームやリブの長さなど、バランスが取りやすい黄金比を追求。

首元の配色ステッチや裾のスリットでレイヤードも楽しめ、シンプルながら“着るだけでキマる”1枚になっています。

コーデがもっと自由に楽しくなる♡

知久友里恵さんとのコラボアイテムは、毎日のスタイリングをより自由に、より前向きに楽しめるようデザインされた全3型。

ベーシックで使いやすいのに、ひとさじの遊び心が効いているから、ワードローブの強い味方になってくれそうです♪

12月10日（水）の発売と同時に公開される特設WEBページでは、知久さん自身の着こなしもチェック可能。BAYFLOWらしい大人カジュアルを、新作アイテムでぜひ体感してみてください。