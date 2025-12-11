博多大吉、顔のけが経緯を説明「地面にたたきつけられて…」 『あさイチ』は色付き眼鏡で出演中
お笑いコンビ・博多華丸・大吉の博多大吉（54）が11日、レギュラー出演しているNHK『あさイチ』（毎週月〜金曜 前8：15）に出演。顔をけがした経緯を説明した。
【写真】ステージ上でもイチャイチャ！仲の良さを見せつけた博多華丸・大吉
番組は冒頭で「冬に増える転倒」について特集。専門家は「40代以降で転倒するリスクはじわじわと高くなってくる」「身の回りの人で転倒した人がいたら、どんなときにどんなふうに転んだか聞くことで、転倒の予防になる」と説明した。
大吉は3日、同番組を欠席。番組宛てに手紙を渡しており、「博多大吉です。不注意で転んでしまい、顔をケガしてしまいました。顔の傷が目立つため、みなさんをビックリさせてしまうかもしれないので今週はお休みさせてください。ごめんなさい。ケガの回復に努めます」と伝えていた。
その後8日に、色付き眼鏡姿で復帰。目のまわりにはアザが残っているといい、「大したことないんですけど、目のまわりにアザができちゃって。誰がどう見ても“お前殴られただろ”みたいな」と説明していた。
けがについて「目の上を切っちゃって」と説明。いきさつについて、「マンションの裏の、ちょっとしたバリアフリーと平面の。本当、2〜3センチの段差みたいなところに。年に何回か、そこでつまずいてたんですけど、まあ大丈夫だったんですよ。今回はそのまんま（苦笑）。荷物を持っていたというのもあって顔から…」と振り返った。
出演者から「手も出せなかった感じですか？」と聞かれると「受け身うんぬんとかいう問題ではなく、気付いたらもうアスファルトっていうか、地面にたたきつけられていたという感じでした」と説明した。
番組は「転倒予防のキーワード」として、“ぬれている場所、かいだん・段差、かたづけていない場所”の3ヶ所を説明。頭文字を取って「ぬかづけ」として注意を呼びかけた。
【写真】ステージ上でもイチャイチャ！仲の良さを見せつけた博多華丸・大吉
番組は冒頭で「冬に増える転倒」について特集。専門家は「40代以降で転倒するリスクはじわじわと高くなってくる」「身の回りの人で転倒した人がいたら、どんなときにどんなふうに転んだか聞くことで、転倒の予防になる」と説明した。
その後8日に、色付き眼鏡姿で復帰。目のまわりにはアザが残っているといい、「大したことないんですけど、目のまわりにアザができちゃって。誰がどう見ても“お前殴られただろ”みたいな」と説明していた。
けがについて「目の上を切っちゃって」と説明。いきさつについて、「マンションの裏の、ちょっとしたバリアフリーと平面の。本当、2〜3センチの段差みたいなところに。年に何回か、そこでつまずいてたんですけど、まあ大丈夫だったんですよ。今回はそのまんま（苦笑）。荷物を持っていたというのもあって顔から…」と振り返った。
出演者から「手も出せなかった感じですか？」と聞かれると「受け身うんぬんとかいう問題ではなく、気付いたらもうアスファルトっていうか、地面にたたきつけられていたという感じでした」と説明した。
番組は「転倒予防のキーワード」として、“ぬれている場所、かいだん・段差、かたづけていない場所”の3ヶ所を説明。頭文字を取って「ぬかづけ」として注意を呼びかけた。