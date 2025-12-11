日本国内でのクマ被害が多発し、11月21日に予定されていた公開を延期していた、鈴木福（21）の主演映画「ヒグマ！！」（内藤瑛亮監督）公式サイトは11日、公開日を26年1月23日に再設定したと発表した。

主演の鈴木は、作品の公式サイト、SNSを通じてコメントを発表。「はじめに、熊による被害に遭われた皆さま、ご家族、そして不安な日々を過ごされている地域の方々へ、心よりお見舞い申し上げます」と、クマ被害に遭った人々へのお見舞いの思いをつづった。

その上で「クマ被害のニュースが続く中で公開延期となりましたが、こうして新しい公開日をお伝えできることに、胸を撫で下ろしています」と公開日の再設定に安堵（あんど）。「今、この現実に直面しているからこそ、多くの方に響く作品になると信じています。ぜひ劇場で、現実と物語の境界線を体感してください！」と呼びかけた。

「ヒグマ！！」は、経済社会の死角で闇バイトに手を染めてしまう若者たちと、生存圏を追われた野生動物がぶつかり合う「闇バイトVSヒグマ」をオリジナル脚本で描いた。鈴木が、大学合格の通知を受け取った日に特殊詐欺の被害に遭い多額の借金を背負った父親が自殺したため進学を諦め、金策に走り、父親を追い詰めた“闇バイト”に走る小山内を演じる。

「『ヒグマ！！』は、社会問題となっている闇バイトの闇、そして自然の脅威としてのヒグマの恐ろしさを描きながら、エンターテイメントとしてもしっかり楽しんでいただける作品を目指して撮影に臨みました。この作品が、自然との向き合い方や命の重さ、自己との向き合い方を、少しでも考えるきっかけとなれば幸いです」と作品の意義を強調した。

Xでも「公開日が2026年1月23日となりました。今だからこそ、この映画をぜひ映画館で観ていただけるとうれしいです！」と訴えた。