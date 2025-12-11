¤³¤ì¤¬Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÈÉÔºÎÍÑ¡É¤Î²ÄÇ½ÀÂç¡Ä¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤¬ÌÌÀÜ¤ÇÀäÂÐ¤Ë²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤¡Ö4¤Ä¤Î¼ÁÌä¡×¡ÚÅ¾¿¦¤Î¥×¥í¤¬»ØÆî¡Û
´´Éô¡¦·Ð±ÄÁØ¤ÎºÎÍÑÌÌÀÜ¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ìºÎÍÑ¤È¤Ï°ã¤¦»ëÅÀ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ä°Õ»×·èÄê¤Î¼´¡¢·Ð±Ä¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥ÖÅ¾¿¦¤ÎÀìÌç²È¡¦°æ¾åÏÂ¹¬»á¤¬¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤¬Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÈÉÔºÎÍÑ¡É¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î½ÅÍ×¼ÁÌä¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î°Õ¿Þ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥ÖÅ¾¿¦¤ÇÀäÂÐ¤Ë²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤¡Ö4¤Ä¤Î¼ÁÌä¡×
³§¤µ¤Þ¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢¸½ºßÅ¾¿¦³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë±þÊç¡¦ÌÌÀÜ¤Ë¿Ê¤Þ¤àÁ°¤Ë¼«¸Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤4¤Ä¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¸«Æ¨¤·¤¬¤Á¤Ê°ìÊý¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡¢Å¾¿¦¤ÎÀ®ÈÝ¤òÂç¤¤¯Ê¬¤±¤ë»ö¹à¤Ç¤¹¡£ÌÌÀÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¼¤Ò¤ªÌÜÄÌ¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÁÌä¤½¤Î1¡§¡Ö¿¦Îò½ñ¡¦ÌÌÀÜ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤¬ºÇ¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤½¤â¤½¤â¡¢º£²ó¤ÎÅ¾¿¦¤ÎÌÜÅª¡¦¤³¤À¤ï¤ê¡¢º£¸å¤Î¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ö¸þÀ¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¦¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö²¿¤òº£¤µ¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¬Æü¡¹¡¢Å¾¿¦³èÆ°Ãæ¤Î´´Éô¡¦·Ð±ÄÁØ¤È²ñ¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤Î¼ÁÌä¤ËÌÀ³Î¤«¤Ä¶ñÂÎÅª¤Ë²óÅú¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤è¤½3¿Í¤Ë1¿Í¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¿¦Ì³·ÐÎò½ñ¤Ï¤¤Á¤ó¤È½ñ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¸À¤¦¿Í¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤¿¥ì¥¸¥å¥á¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿¦Îò¤ò¡Ö¤¿¤ÀÃ±¤ËÍåÎó¤·¤¿¤À¤±¡×¤Î¤â¤Î¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã´Åö¤·¤¿Éô½ð¤Ç¤Î¶ÈÌ³¹àÌÜ¤À¤±¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¼¼ê¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤µ¤¨³µÍ×¤·¤«µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ÎÉô½ð¤Ç¡¢Ã´Åö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ä²ÝÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Á¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥»¥¹¹©É×¤ä¿ä¿Ê¤ò¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤¦¤·¤¿°ìÏ¢¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¡¢±þÊçÀè¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ä¿Í»öÀÕÇ¤¼Ô¡¢ÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¤ÏÃÎ¤ê¤¿¤¤¡¢ÆÉ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢10Ç¯¡Á20Ç¯¤Î¶ÈÌ³·ÐÎò¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òµºÜ¤·¤¿¤é¡¢ËÄÂç¤ÊËç¿ô¤Î¿¦Îò½ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¼çÍ×¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤³5Ç¯°ÊÆâ¤¯¤é¤¤¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¡¦¾ÜºÙ¤Ëµ½Ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
Å¾¿¦³èÆ°¤Î¤¤Ã¤«¤±¤äÇØ·Ê¤Ï¡¢¸½¿¦¤Ø¤ÎÉÔËþ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½¿¦¤ò¼¤á¤¿¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¼¡¤Î²ñ¼Ò¤Ë»²²è¤·¤¿¤¤ÍýÍ³¤È¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤Ê¤¼¼¤á¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤Ð¤«¤ê¤¬Æ¬¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤Ï¿´µ¡°ìÅ¾¡¢¼¡¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¹×¸¥¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ³Î¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÅ¾¿¦³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢°Æ³°Â¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤¬ÉÔÌÀ³Î¤Ê¤Þ¤Þ¤Î±þÊç¡¦ÌÌÀÜ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ã¶Ì¤ÎÌµÂÌÂÇ¤Á¡ä¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Îµ®½Å¤Ê±þÊçÀè¡¢ÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¡¢½àÈ÷ÉÔÂ¤Ç¤ß¤¹¤ß¤¹Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¾¿¦¼Ô¤Î¤Ê¤ó¤ÈÂ¿¤¤¤³¤È¤«¡ª
°ìÅÙNG¤È¤Ê¤Ã¤¿´ë¶È¤È¤Î¤´±ï¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°Ç±À¤Ê½ñÎà±þÊç¤ÈÌÌÀÜ¤ÏÁêÅö¤ËÉÝ¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤È¼«³Ð¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÁÛ¤¤¤À¤±¤Ç¡¢´ë¶ÈÌÌÀÜ¤Ë½Ð¸þ¤¯¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤â¤·¸½¾õ¡Ö¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢Å¾¿¦¤ò¤·¤Æ¿·¤·¤¤²ñ¼Ò¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¤òÆÀ¤Æ¡¢²¿¤ò¤ä¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹×¸¥¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢µÞ¤¬¤Ð²ó¤ì¡£±þÊç¡¦ÌÌÀÜ¤è¤ê¤âÀè¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤êÃª²·¤·¤·¤Æ¤«¤éÎ×¤à¤³¤È¤ò¶¯¤¯¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÁÌä¤½¤Î2¡§¡Öº£²ó¡¢¸½¿¦¡ÊÂà¿¦ºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ÏÁ°¿¦¡Ë¤ò¼¤á¤¿¤¤¡Ê¼¤á¤¿¡ËÍýÍ³¤Ï¡»¡»¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢Âà¿¦ÍýÍ³¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¸½¿¦¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔËþ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢Ç°¤Î¤¿¤á¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤¬ÀµÅö¤ÊÂà¿¦ÍýÍ³¤«¡Ê¤½¤¦¤À¤ÈÁê¼ê¤¬»×¤¦¤«¡©¡Ë
Âà¿¦ÍýÍ³¤¬¡Ö¸½¿¦´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ä¾å»Ê¤Î¤ä¤êÊý¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤È¹ç¤ï¤Ê¤¤¡¢°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤È¤¦¤È¤¦¤È¸ì¤ë´´ÉôÅ¾¿¦´õË¾¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¿¦¾ì´Ä¶¤ä·Ð±Ä¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë´ë¶È¤ÏÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£´´Éô¤È¤·¤Æ¤Î¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¼«¼Ò¤ÎÆâ¾ð¤¬¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¸«¤Ì¿¶¤ê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë²Ð¤ÎÊ´¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¡Ä¡Ä¡£
¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤Î¤ÇÅ¾¿¦¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤Ï¡¢»ä¤âÂ¿¤¯¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸½¼Ò¤«¤é°ì¹ï¤âÁá¤¯Ã¦½Ð¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¤Í¤È¡¢Á´ÎÏ¤Ç¿·Å·ÃÏ¤Î¤´¾Ò²ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î¡Ö¸½¿¦´ë¶È¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤È¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Âà¿¦ÍýÍ³¤Î¾ì¹ç¡¢¡ã´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Û¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢Ç°¤Î¤¿¤á°ìÅÙ¡¢ÎäÀÅ¤«¤ÄµÒ´ÑÅª¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Î¸Â¤é¤ì¤¿»ë³¦¤«¤é¤ÏÀµ¤·¤¯¸«¤¨¤¿¤êÅö¤¿¤êÁ°¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢·Ð±Ä¥ì¥Ù¥ë¤Î»ë³¦¤«¤é¸«¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Þ¤º¤¤¡×¡ÖÁ´ÂÎ¤«¤é¸«¤¿¤é¤ä¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«¿È¤Î»ëºÂ¤ò°ìÅÙµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢ ¼¡¤Ë·Ò¤¬¤ë¼¤áÊý¤«¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼or¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤ÊÂà¿¦ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©
¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤Ï½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÒÄ¹¤ä·Ð±Ä¿Ø¡¢¾å»Ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÁêÃÌ¤äÄó°Æ¡¢°Õ¸«¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²¾¤Ë²ñ¼Ò¤Î´Ö°ã¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ä¹ÔÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÌÛ¤Ã¤Æ¸«²á¤´¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ïº¤¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤äÉô½ð¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢²þÁ±²þ³×¤ÎÄó°Æ¤ò¤Ç¤¤Æ¤³¤½¡¢ÍÇ½¤Ê´´Éô¡¦·Ð±Ä¿Ø¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢Å¾¿¦ÌÌÃÌ¤Ê¤É¤Ç¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸½¿¦¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¼ÒÄ¹¤ä¾å»Ê¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤«¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¡Ö¤¤¤¨¡¢¤Þ¤ÀÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Î³ä¹ç¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡Ê³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¤è¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¸½¿¦¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤·¤Æ¤ß¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿Å¾¿¦ÁêÃÌ¼Ô¤Î²¿³ä¤«¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¼ÒÄ¹¤ä¾å»Ê¤ËÁêÃÌ¤äÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÍý²ò¤µ¤ì¡¢¤è¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¸½¿¦¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£¡Ö¤¦¤Á¤ËÍè¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
ÌÌÀÜ¤Ç¸½¿¦¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¸ì¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤Ë¼ÒÄ¹¤¬ÌÌÀÜÁê¼ê¤Î¤È¤¤Ï³Î¼Â¤Ë¡¢¤³¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤Î¿Í¡¢Å¾¿¦³èÆ°Àè¤Î¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¸½¿¦¤ÎÉÔËþ¤ò¸À¤Ã¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡£¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤À¤Ã¤Æ¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¿§¡¹¶¯²½¤·¤¿¤ê¥Æ¥³Æþ¤ì¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢´´Éô¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¦¤Á¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤º¤ìÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¡¢²¶¤Ë¤Ï¸À¤ï¤º¤Ë¡¢³°¤Ç¸À¤¤²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×
¡½¡½¤È¡£ ºÎÍÑ·ë²Ì¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¡¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼ÁÌä¤½¤Î3¡§¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ê´´Éô¿Íºà¡Ë¡¢·Ð±Ä¡Ê·Ð±Ä¿Íºà¡Ë¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Ä¾ÀÜ¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Áê¼êÂ¦¤Î¼ÒÄ¹¤ä·Ð±Ä¿Ø¤Ï¡¢´´Éô¸õÊä¤Ë¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¡¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ð±Ä¥¯¥é¥¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð»ö¶È´Ñ¡¢·Ð±Ä´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¼«¼Ò¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÁê¼ê´ë¶È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·Þ¹ç¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÌÌÀÜ»þ¤Ë±þÊçÀè´ë¶È¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ê¤É¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤òÁÇÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¤½¤ì¤³¤½¤¬¤è¤¤Å¾¿¦Àè¤Ç¤¹¡Ë¡¢ÌÌÀÜÂÐ±þ¤ÇÁê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜ¿´¤Ç¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Äì¤¬Àõ¤¯Áê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖµÕ¤Ë¡»¡»¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¤«¡¢¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ï¡¢ÉÕ¤±¾Æ¤¿Ï¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦»ö¶È¼¹¹Ô¡¦·Ð±Ä¤Î·Ð¸³¤«¤é¶ñÂÎÅª¤«¤ÄÂÎ¸³Åª¤ËÇÝ¤ï¤ì¤¿»ýÏÀ¤ä°ì²È¸À¤ò¡¢¤¼¤Ò¤È¤âÁê¼ê´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤Ê¤É¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢Áê¼êÂ¦¤¬ºÎÍÑ¸õÊä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤«¤é¡¢°ìÈÖÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼ÁÌä¤½¤Î4¡§¡ÖÊ£¿ô´ë¶È¤«¤éÆâÄê¤¬½Ð¤¿ºÝ¡¢¤É¤¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¤³¤³¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¶¯¤ß¡¦¥¦¥ê¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤Î¾å¤Ç±þÊç´ë¶È¤òÁªÂò¡Á¹Ê¤ê¹þ¤ß¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤Î±þÊçÀè´ë¶È¤ËÅý°ìÀ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤É¤Î¶¯¤ß¡¦»Ö¸þ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÉÔÌÀ¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°õ¾Ý¤â´Þ¤á¤ÆÂç¤¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Ç¯¼ý¾ò·ï¤äÃ±½ã¤Ê¿¦¼ï¸¡º÷¤À¤±¤Ç°Ç±À¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ò¤·¤Þ¤¯¤ëÊý¤¬»þÀÞ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î»öÁ°¤ÎÉ¾²Á¤òÁêÅöÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸½¼Â¤È¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÅ¾¿¦³èÆ°¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´ë¶È¤È²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¸µ¡¹¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿Í¥Àè½ç°Ì¤ÈºÇ½ªÈ½ÃÇ»þ¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÌ¤Î¼´¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê°Õ»×·èÄê¼´¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¸Ä¡¹¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡¢¾õ¶·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ä²ÈÄí´Ä¶¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤¬Àµ²ò¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡£ÉÕÂÓ¾ò·ï¤Ê¤É¤Ç¡ÊºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤êÇ¯¼ýÌÌ¤Ç¤¹¤Í¡Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ö¸þ¤Î¼´¤¬ËÜ¼ÁÅª¤Ë¥Ö¥ì¤¿¤ê¤º¤ì¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¡£ºÇ½ª°Õ»×·èÄê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡¢´´Éô¡¢·Ð±ÄÁØ¤È¤·¤ÆÁê±þ¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ÂçµÁ¤¬¤¢¤ë¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¡¢¸ÜµÒ¡¦»Ô¾ì¤äÁÈ¿¥¡¦»ö¶È¤Ø¤Î¹×¸¥»Ö¸þ¤Ç¤¢¤ë¡¢¤Ê¤É¡¢ ¤¼¤Ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æþ¼Ò¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æþ¼Ò¸å¡¢»Ö¹â¤¯´´Éô¡¦·Ð±Ä¿Ø¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¾ì¤ÎÁªÂò¤ò¡¢Í«¤¤¤Ê¤¯ÆÞ¤ê¤Ê¤¯¡¢·èÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·Å·ÃÏ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¡ÖÆþ¼ÒÁ°¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
°Ê¾å¡¢¡ÖÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÈÉÔºÎÍÑ¡É¤Î²ÄÇ½ÀÂç¡×¤ÊÌÌÀÜ¤Ç¤ÎÁÛÄê¼ÁÌä4¹àÌÜ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊäÂ¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ì¤Ä¡£ÌÌÀÜ¤äÌÌÃÌ¡¢²ñ¿©¤Ê¤É¤Î¾ì¤Ç¡¢¡Ö²¿¤«¼ÁÌä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦Áê¼ê¤«¤é¤ÎÅê¤²³Ý¤±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¨¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤À¤±¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¾ï¤Ë¡¢¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â´´Éô¡¢·Ð±Ä¼Ô¤é¤·¤¤¶ñÂÎÅª¤«¤ÄËÜ¼ÁÅª¤Ê¼ÁÌä¤¬±þÊçÀè´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¿·Å·ÃÏ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÆþ¼ÒÁ°¤Ë8³ä¤¬¤¿·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°æ¾å ÏÂ¹¬
³ô¼°²ñ¼Ò ·Ð±Ä¼ÔJP
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦CEO