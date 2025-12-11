2026年1月14日より日本テレビ系で放送がスタートする杉咲花主演の新水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』に成田凌が出演することが決定した。

本作は、主演の杉咲と監督・脚本の今泉力哉のタッグで贈る、“考えすぎてしまう人”のためのラブストーリー。

杉咲が演じるのは、27歳の主人公・土田文菜。小説家としてこれまでに2冊の小説を出版し、現在3冊目を執筆中。執筆以外に、普段は古着屋でアルバイトをしている。現在、恋人はいるのだが、さまざまな過去の恋愛体験が影響して、いつからか “きちんと人を好きになること”“きちんと向き合うこと”を避けてしまっている。文菜は「まっすぐ“好き”と言えたのはいつまでだろう？」とふと思う。今の恋人と真剣に向き合うために、文菜はこれまでの恋愛を振り返っていく。

成田は、杉咲とはNHK連続テレビ小説『おちょやん』で夫婦役として共演。今泉作品では、映画『愛がなんだ』や『街の上で』、『1122 いいふうふ』（Prime Video）に出演している。日本テレビ系連続ドラマ出演は、2024年の『降り積もれ孤独な死よ』以来となる。

本作で成田が演じるのは、文菜の現在の彼氏・ゆきお。職業は美容師。コインランドリーを訪れた際に文菜と出会う。好きな音楽や他愛のない会話から文菜に興味を抱き、付き合うことになった。優しくまっすぐな性格だ。

あわせて公開された場面写真の中には、予告映像で文菜がひとり佇んでいたコインランドリーでの様子も。2人はどんなやり取りをしているのか。

成田凌 コメント台本を読み終え、監督に、文菜はみなさんに愛されますかね、と質問すると、なんの心配もない。大丈夫。と答えてくれました。主人公の文菜に対する羨ましさというか、嫉妬心に近いものなのか、なぜか持ってしまっている無駄な正義感からなのか。すでに文菜の恋人目線になっていたのか。格好つけた質問をしてしまいました。主演杉咲花、監督今泉力哉。 おもしろくないはずがありません。冬と春の間のはなしです。お楽しみに。（文＝リアルサウンド編集部）