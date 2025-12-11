タレントの藤田ニコル（27）が11日、第1子を妊娠していることを発表した。芸能界からは祝福の声が多く寄せられた。

藤田は夫で俳優の稲葉友（32）と連名で文書を発表。「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」とし「新たな家族が増える喜びとともに、無事に生まれて来てくれることを願う日々です」と伝えた。

出産は「春頃を予定しております」とし「これからもひとつひとつの仕事に真摯に向き合ってまいりますので、あたたかく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。

親友でモデルの古畑星夏は「おめでとう」と絵文字付きでコメント。藤田の結婚式で父親代わりにお色直しのエスコートを務めた俳優の梅沢富美男は「おめでとう！初孫だ〜」と喜んだ。

タレントの辻希美は「きゃぁぁぁー にこるんおめでとう御座います 自分の事のように嬉しいです」と祝福し、「これから更に寒くなるから身体冷やさないようにね」と“先輩ママ”としてエールを送った。

ユーチューバーのヒカキンは「おめでとうございます」とつづり、タレントの矢口真里は「心からおめでとうございます」、お笑いタレントの平野ノラは「めでたーい」と祝った。