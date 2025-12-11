鳥取県米子市が制作した冊子「やりすぎ淀江伝説」＝5日、米子市

「邪馬台国は鳥取にあった」という説を掘り下げた冊子が、じわりと話題を集めている。古代歴史の遺構が数多く残る鳥取県米子市の淀江町をPRしようと市が制作した「やりすぎ淀江伝説」。所在地論争には登場しない「大穴」ながら、専門家の意見を踏まえて漫画で真面目に解説している。担当者は「完全な妄想だとは思わない」と自信ありげに笑う。（共同通信＝阿部優歩）

淀江には弥生時代の竪穴住居跡が多数残る妻木晩田（むきばんだ）遺跡や、向山古墳群がある。地域の魅力として伝えようと、米子市出身の漫画家に依頼。地区で発掘された絵画土器を題材にした短編集を2021年に発表した。続編を望む声を受けてできたのが今回の第2弾だ。

卑弥呼がいたとされる邪馬台国の所在地をテーマに選んだのは、担当者がある雑誌で「鳥取説」の論文が載っているのを目にしたのがきっかけ。畿内説と九州説が有力とされるものの、いまだ特定には至っていない点に着目した。

鳥取説の根拠はこうだ。邪馬台国は当時、最も繁栄していた地域と考えられている。繁栄を示す根拠は交易で、繁栄の条件となりうる鉄は全て朝鮮半島からの輸入品。輸送に使われた丸木舟は長距離移動が難しいため、鉄は船を泊めやすい砂浜が広がっていた日本海側で流通していた―。淀江町を流れる日野川は勾配が緩く、都市を造る建材の運搬に適していた点も含めて「一番大きな都市になれる条件」を備えていたとしている。

冊子は無料で、市役所や道の駅に置かれている。第1弾より漫画部分を増やし、読みやすさにこだわった。市内の小学校と高校計3校が、地域教育の教材として提供を依頼。1万部を発行したものの「手元に欲しい」との問い合わせは県外からも寄せられ、本年度中の増刷を予定している。

市淀江振興課の斉藤敦士さん（43）は「『やりすぎ』とうたいつつ、決してそうは思っていない。信じるかどうかは読み手にゆだねたい」と話している。