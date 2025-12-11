タレント神田うの（50）が11日までにインスタグラムを更新。心臓の手術を受けて退院した親友の歌手美川憲一（79）と再会し、喜びをつづった。

神田は美川の退院をケーキで祝ったツーショットをアップし、「大切な憲ちゃん 1ヶ月半の御入院から戻ってきてくれて嬉しいです 御退院おめでとう」と祝福。「本日会見でしたね 憲ちゃんが歌う歌にもありますが『生きる』をいつも教えてくれる憲ちゃんには色々な思いと共に感謝の気持ちで溢れています」と思いをつづった。

続けて「昔から決して弱音を吐かない強い憲ちゃんだけど…こんな頼れないうのですが いつでも寄り添いたいと思っているからね とりあえず先週はお元気なお姿見れて嬉しかったです 御退院おめでとうございます」とメッセージをつづった。

美川は9月11日に「洞不全症候群」と診断され、心臓にペースメーカーを埋め込む手術を実施。術後の精密検査でパーキンソン病と判明した。10日、都内で記者会見し、回復度は「60％くらい」としながら、「高市総理みたいに『働いて働いて働いて働いて働いて』。そういう気持ちでやっていきます」と笑顔で宣言した。