ＪＲＡは１２月１１日、令和８年度の新規調教師試験の合格者を発表し、現役ジョッキーの藤岡佑介騎手＝栗東・フリー＝、和田竜二騎手＝栗東・フリー＝ら計４人が合格した。

藤岡佑介騎手は同期に川田将雅騎手、津村明秀騎手、丹内祐次騎手、吉田隼人騎手などがいる。父は藤岡健一調教師、弟の藤岡康太さんもＪＲＡ騎手として活躍した。２００４年に栗東の作田誠二厩舎所属でデビューした。２００５年、アズマサンダースに騎乗した京都牝馬Ｓで重賞初制覇。２０１８年のＮＨＫマイルＣでケイアイノーテックに騎乗してＧ１初制覇を飾った。２０２４年のフェブラリーＳをペプチドナイルで勝つなど、これまで重賞４８勝を含むＪＲＡ通算１１０１勝を挙げた。

今年も中山金杯をアルナシームで制し、エリザベス女王杯では９番人気のライラックを３着に導くなど、確かな手腕を発揮している。２２年の騎手生活にピリオドを打ち、トレーナーとしての道を歩むことになる。

藤岡佑介騎手「試験で結果が出てホッとしています。いろいろな方に協力していただき、応援していただいたので、いい報告が出来て良かったです。働きやすい厩舎にしたいですね。２２年間の経験を生かして、いろいろな人に応援してもらえる厩舎にしたいです」

藤岡健一調教師「ホッとしています。いろいろあったので、受かって良かったと思います。これからはライバルになるので、負けないように頑張ります」