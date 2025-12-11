ＪＲＡは１２月１１日、令和８年度の新規調教師試験の合格者を発表し、現役ジョッキーの和田竜二騎手＝栗東・フリー＝、藤岡佑介騎手＝栗東・フリー＝ら計４人が合格した。

和田竜騎手は福永祐一元騎手（現調教師）などが同期にいる競馬学校「花の１２期生」の一人。父も兄も厩務員という競馬一家で育ち、１９９６年に岩元市三厩舎所属でデビューした。同年、サージュウェルズに騎乗したステイヤーズＳで重賞初制覇。その後、テイエムオペラオーに騎乗して、１９９９年の皐月賞でＧ１初制覇を飾ると、翌年にはＧ１・５勝を含む重賞８戦８勝と無双ぶりを見せつけ、２０００年の年度代表馬へと導いた。その後もコンスタントに成績を積み重ね、これまで重賞５０勝を含む１５３１勝を挙げた。

その明るい人柄から人望は厚く、２０２３年には日本騎手クラブ副会長および関西支部長に就任した。また、息子の陽希（はるき）騎手が今年３月にデビュー。父子の競演などで競馬界を盛り上げていたが、デビュー３０年の節目にステッキを置き、大きな一歩を踏み出すことになった。

和田竜二騎手「ほっとしました。（受験）３回目になりますので。受かる人数も少なくて、プレッシャーもありました。これが最後くらいの気持ちで受けました。家族の支えでここまでたどり着いた感じです。（発表の時は）家で奥さんとみていました。昨年、けがで心配をかけましたし、そこから色々な人に助けてもらって何とかたどりつきました。（騎手は）２月いっぱいまで乗ります。乗るのは最後ですが、技術の探究をしていきたいです。調教師につながることもあると思いますから。やるからにはトップを目指したいです。大変な仕事なのは重々承知しています。岩元（市三）先生に育てていただいたので、人も育てたいです。先生の背中を追って、調教師像を追い求めたい。早めに根っこをはりたいですね。馬のため、お客様のために頑張りたいと思います」