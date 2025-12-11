ごはんススム！ごまたっぷりで香ばし美味「甘酢チキン」の簡単献立

ごまたっぷりで香ばし美味「甘酢チキン」

おいしさをキープしたまま調味料の使用量を控えるには、酢やレモンなどを使用した酸味、砂糖やみりんなどを使用した甘味をプラスしたり、ハーブやスパイスを利用するなどさまざまな方法があります。今回は、仕上げにごまをたっぷり使うことで、香ばしさをプラスした「ごまたっぷり甘酢チキン」の簡単献立をご紹介します。副菜にはほんのり甘いにんじんサラダを作れば夕食のできあがりです。

すりごまたっぷりが美味

鶏むね肉をひと口大に切り下味を付けておきます。小麦粉をまぶしてフライパンで焼き、酢やおろししょうがで作ったタレを絡めて、すりごまをたっぷりかければできあがり！すりごまを最後にかけることで、ごまの香ばしい風味がひきたちますよ。鶏むね肉のほか、鶏もも肉、かじきや鮭などの魚で作るのもおすすめです。



1人あたり417kcal 食塩相当量1.6g

にんじんシャキシャキラペサラダ

にんじんだけで作るラペサラダは簡単に作れて、忙しい時におすすめ。にんじんを千切りにして、電子レンジで加熱し、オリーブ油やはちみつで味付けすればできあがり。優しい甘さとシャキシャキ食感がおいしいですよ。





1人あたり93kcal 食塩相当量0.4g（全量4人分 食塩小さじ1/4使用と仮定）

今日ご紹介した料理は2品合わせて約510kcal、食塩相当量が約2.0gとなります。ごまをたっぷり使用した甘酢チキン、香ばしくておいしそうですね。ぜひ、今夜の献立の参考にしてください。

※栄養価は推計値であり、使用する調味料等により異なります。

執筆：若子みな美

管理栄養士／減塩料理家

病院や学校で管理栄養士として従事する中で、減塩の重要性を感じ、幅広い方に向けた減塩をすすめるために独立。

『食をより簡単に、そして世界を健康に』をモットーとし、減塩レシピ開発やコラム執筆・監修、セミナー運営等、幅広く活動中。

また、大学院にて公衆衛生を専攻し、減塩社会の実現に向けて研究をしている。

HP：https://orangekitchen.info

Twitter：https://twitter.com/m1chirorange