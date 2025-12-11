特殊詐欺被害が深刻さを増すなか、警察庁は、国際電話や詐欺に使われた番号からの電話をブロックする無料アプリの開発を民間企業に求め、基準を満たすものを「警察庁推奨アプリ」として認定することを決めました。

警察庁によりますと犯人側からの接触方法で携帯電話の占める割合が増加しているということです。

携帯電話にかかってくる詐欺と疑われる電話をブロックできるアプリは現状では民間企業が有料で提供していますが、広がりがみられていないことから、新たな制度を設けることとしました。

認定するアプリでは、国際電話や詐欺に使われた番号からの電話をブロックし、特殊詐欺に関する防犯情報を発信するほか、民間企業が独自に集めた詐欺や迷惑電話の番号をブロックできる機能なども求めていくということです。

将来的にはAIを活用した機能も導入していきたい考えです。

認定を受けると、警察庁のロゴを使ってアプリのPRができるようにしたり、警察庁から特殊詐欺に利用された最新の電話番号や防犯情報を提供したりすることで、企業側にもメリットを感じてもらえるようにしていくということです。