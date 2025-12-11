【かつや】人気の4商品がお得な「年末感謝祭」がスタート。4日間限定で税抜200円引きに。
とんかつ専門店の「かつや」では、2025年12月11日から14日の4日間限定で「年末感謝祭」を開催します。
4商品が税抜200円引き！
期間中、定番の「カツ丼（竹）」、特製ソースを使用した「ソースカツ丼（竹）」、サクサクでやわらかい"とんかつ"がシンプルに味わえる「ロースカツ定食」、とんかつを楽しめるカレー「カツカレー（竹）」の4商品が、いずれも税抜200円引きで楽しめます。
店内飲食のほか、テイクアウトもお得な価格で利用できます。
■年末感謝祭 対象商品
・カツ丼（竹） 120gロース 通常869円→感謝祭価格649円
お弁当は637円です。
・ソースカツ丼（竹） 120gロース 通常869円→感謝祭価格649円
お弁当は637円になります。
・ロースカツ定食 120gロース／ご飯・とん汁（小）付 通常913円→感謝祭価格693円
お弁当は680円で、とん汁は付きません。
・カツカレー（竹） 120gロース 通常1089円→感謝祭価格869円
お弁当は853円です。
いずれも、券売機店舗では価格が異なります。期間中は上記4商品のみの販売となります。割引券との併用は不可。デリバリーは対象外です。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部