【かつや】人気の4商品がお得な「年末感謝祭」がスタート。4日間限定で税抜200円引きに。

とんかつ専門店の「かつや」では、2025年12月11日から14日の4日間限定で「年末感謝祭」を開催します。

4商品が税抜200円引き！

期間中、定番の「カツ丼（竹）」、特製ソースを使用した「ソースカツ丼（竹）」、サクサクでやわらかい"とんかつ"がシンプルに味わえる「ロースカツ定食」、とんかつを楽しめるカレー「カツカレー（竹）」の4商品が、いずれも税抜200円引きで楽しめます。

店内飲食のほか、テイクアウトもお得な価格で利用できます。

■年末感謝祭 対象商品

・カツ丼（竹） 120gロース 通常869円→感謝祭価格649円

お弁当は637円です。

・ソースカツ丼（竹） 120gロース 通常869円→感謝祭価格649円

お弁当は637円になります。

・ロースカツ定食 120gロース／ご飯・とん汁（小）付 通常913円→感謝祭価格693円

お弁当は680円で、とん汁は付きません。

・カツカレー（竹） 120gロース 通常1089円→感謝祭価格869円

お弁当は853円です。

いずれも、券売機店舗では価格が異なります。期間中は上記4商品のみの販売となります。割引券との併用は不可。デリバリーは対象外です。

※価格はすべて税込です。

