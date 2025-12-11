【拡大画像へ】

viviOnは、12月30日と31日に開催されるコミックマーケット107（以下、冬コミ）に、「viviON」と「あおぎり高校」の2つのブースを出展する。

viviONブースには、同社が手掛ける二次元コンテンツのバラエティストア「viviON BLUE」で先行受注販売を実施してきたクリエイターグッズの一部アイテムが登場。その場で実物を確認したうえで、購入することができる。

また「viviON BLUE」で取扱い中のスマホPRG「ブラウンダスト2」のグッズも販売する。ブースの来場者には「ブラウンダスト2」のASMR音声とガチャチケットを入手できるシリアルコードを記載したカードが無料配布される。

販売グッズのラインナップ詳細などは、各リンク先から参照してほしい。

【出展概要】

ブース名：viviON

ブース配置・番号：南3・4ホール 2421

出展情報：「viviON BLUE」公式Xアカウント

ブース名：あおぎり高校

ブース配置・番号：南3・4ホール 2311

出展情報：あおぎり高校職員室

サークル向け、確定申告に役立つ冊子を全サークルに配布

冬コミにサークル参加する全サークルを対象に、viviONがクリエイターのために制作・発売する確定申告の指南書「悪役令嬢と学ぶ、確定申告。 ～これも経費になりますのよ～」を基にした試し読み冊子を配布する。

両日、各サークルスペースの机上に届けられるので、イベント後の清算や確定申告の参考に活用してほしい。

また「DLsite」では、DLsite版「悪役令嬢と学ぶ、確定申告。～これも経費になりますのよ～」を2026年2月28日まで無料で入手することができる100％オフクーポンをプレゼントしている。