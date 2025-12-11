WOWOWにて2026年1月10日より放送・配信がスタートする中島裕翔主演の『連続ドラマW シリウスの反証』の本予告とポスタービジュアルが公開された。

参考：中島裕翔はなぜ“俳優”の道を選んだのか？ Hey! Say! JUMPでの活動を経てさらなる高みへ

本作は、大門剛明の同名小説を原作に、25年前に岐阜県郡上八幡で起きた一家惨殺事件の犯人とされた死刑囚を救うため、難攻不落の再審請求に挑む弁護士たちの戦いを描く社会派ミステリー。映画『Winny』の松本優作が監督を務める。

公開された本予告は、「冤罪から目を背けるんですか？」という弁護士・藤嶋（中島裕翔）のセリフから始める。映像では、25年前、風光明媚な岐阜県郡上八幡の地で、日本三大盆踊りの一つである“郡上おどり”の夜に起きた一家惨殺事件の驚くべき真相に藤嶋と冤罪救済支援団体「チーム・ゼロ」が挑む様子が描かれている。

またポスターでは、真っ直ぐに前を見据える藤嶋と冤罪救済支援団体「チーム・ゼロ」のリーダー・佐奈（仁村紗和）、そして25年前の事件で死刑を求刑した稗田（緒形直人）の姿が確認できる。 （文＝リアルサウンド編集部）