モモフルの“おりもの特化型”吸水ショーツとブラにホリデー限定色が新登場

Vieonが展開する機能性インナーブランド「momoful（モモフル）」は12月3日より順次、「おりもの」の吸水に特化した機能性と総レース仕立てのデザイン性を両立する「おりもの吸水ショーツelegant」と「デイリーブラelegant」のホリデー限定色「トワイライトボルドー」を、数量限定*でオンラインにて発売しました。

*なくなり次第終了となります

■冬のデリケート悩みをケアする婦人科医監修ランジェリー

冬は空気の乾燥や暖房による温度差で、デリケートゾーンの肌も敏感になりやすく、摩擦やムレ、かゆみなどの不快感を抱えやすい季節です。

婦人科医・木崎先生監修の“おりもの特化型”吸水ショーツは、粘性のあるおりものをすばやく吸水する独自構造、抗菌防臭機能、通気性のあるメッシュ素材により、こうした冬ならではの悩みに寄り添います。

デイリーブラは、バストケア専門家監修で、美しい胸の形をキープしながらもノンワイヤーで負担の少ない、敏感肌の人にもやさしい設計です。

モモフルの吸水ショーツはシリーズ累計販売数40万枚*2 を突破し多くのユーザーが愛用。中でも2024年11月に誕生した、ユーザーから“光るレース”と呼ばれる総レース仕立ての「おりもの吸水ショーツelegant」は、シリーズの中で最も人気のアイテムの一つです。

2025年10月には、ユーザーの声から、ショーツとおそろいで使えるデイリーブラも登場。

今回のホリデー限定色「トワイライトボルドー」は、そんなレースの上品な質感が際立つホリデーシーズンにぴったりの大人の深紅。ケアしながら気持ちも高める、機能性とデザイン性の両立にこだわり抜いたランジェリーです。

*2 2025年8月時点 おりもの吸水ショーツとサニタリーショーツの累計販売枚数

◇「おりもの吸水ショーツelegant」の特徴

監修：ショコラウィメンズクリニック院長 木崎尚子先生

‐ 吸水量25〜30ml（Tバックタイプは15〜20ml）で使い捨てライナー約3〜5枚分に相当

‐ おりものの多い日や、軽い尿漏れがある人におすすめ

‐ エレガントな光沢感が際立つ総レース仕立て

‐ Tバックタイプとノーマルタイプの2型展開

‐ 粘性のあるおりものをすばやく吸水する独自の6層構造

‐ 抗菌・防臭機能付き

‐ 吸水面は薄さ3ミリでごわつかず快適な着心地

詳細：「おりもの吸水ショーツelegant」プレスリリース：https://digitalpr.jp/r/113023

※定番カラーはグレイスネイビー、ミントシャーベット、ペルシャピンク、スワンブラックの4色展開

◇「デイリーブラelegant」の特徴

監修：バストケア専門家 新納舞里子氏

‐ カップの内側に採用した薄い伸縮性に優れたパワーネットにより、自然な丸みのあるバストラインを形成

‐ ノンワイヤーでストレスフリー

‐ 気になるハミ肉をソフトな「Iボーン（両脇サイドに縦に入れた芯）」で集め、美しさをキープ

‐ デコルテを美しく魅せるカシュクールデザイン

‐ 体調による微妙なサイズの変化に柔軟に対応する3連×4段階ホック

詳細：「デイリーブラelegant」プレスリリース：https://digitalpr.jp/r/118963

※定番カラーはグレイスネイビー、ミントシャーベット、ペルシャピンク、スワンブラックの4色展開

■商品概要

「momoful おりもの吸水ショーツelegant」

トワイライトボルドー

メーカー希望小売価格：各3,828円

型：通常タイプ、Tバックタイプの2型展開

サイズ：S,M,L,XL

「momoful デイリーブラelegant」

トワイライトボルドー

メーカー希望小売り価格：各3,828円

素材：レース:ナイロン90% ポリウレタン10%

裏布：ナイロン75% ポリウレタン25%

サイズ：S,M,L,XL

【発売日／流通】

12月3日（水）より順次発売 / 公式サイト、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Qoo10

・吸水ショーツ：https://vieon.co.jp/lp?u=sanitary_elegant_pr

・デイリーブラ：https://vieon.co.jp/lp?u=dailybra_elegant_pr

（エボル）