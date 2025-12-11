パラドゥ、人気のミニネイルに「12星座エレメント」がテーマの冬新色が登場

セブン‐イレブンで展開する化粧品ブランドのパラドゥは11月28日、「パラドゥ ミニネイル」から冬の新色を発売しました。

■火・風・地・水をイメージした4色！

同商品は、ワンシーズン使い切りサイズのネイルカラー。爪への密着力の高い成分を配合しており仕上がりが持続する他、ムラになりにくい平筆、すばやく仕上がる速乾処方も特徴となっています。

冬の新色には、“12星座エレメント”をテーマに、火・風・地・水をイメージした4カラーが登場。

レッドの偏光ラメとゴールドラメをブレンドしたテラコッタ「OR08 ホットカーネリアン」、ゴールドラメ・シルバーラメ入りの白味グレージュ「BE02 スマートクオーツ」、つややかなブラウン「BR11 マイルドアゲート」、シルバーに煌めくラメ入りの深みブルー「BL17 スイートアクアマリン」となっています。

■商品概要

商品名：パラドゥ ミニネイル

カラー：OR08 ホットカーネリアン、BE02 スマートクオーツ、BR11 マイルドアゲート、BL17 スイートアクアマリン

容量：各4.0ml

価格：各440円

発売日：2025年11月28日

販売場所：全国のセブン‐イレブン

（フォルサ）