【ライブレポート】櫻坂46谷口愛季が座長を務める『BACKS LIVE!!』が大盛況で閉幕！ライブ写真36点到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻坂46の13thシングル『Unhappy birthday構文』の“BACKSメンバー”によるライブ『13th Single BACKS LIVE!!』が、12月9・10日にぴあアリーナMMで開催された。本稿ではそのオフィシャルレポートを掲載する。

■「愛季ちゃんは二期生の母にもなってほしい！」（大沼晶保）

櫻坂46が『BACKS LIVE!!』を実施するのは、今年7月上旬に千葉・幕張メッセ ベントホールで行った『12th Single BACKS LIVE!!』以来5ヵ月ぶり、2025年3度目の開催となる。4ヵ月におよんだ全国ツアー『5th TOUR 2025 “Addiction”』や数々の海外イベント出演、四期生が全身全霊で向き合った『新参者 二〇二五 Live at THEATER MILANO-Za』と、グループとしてさまざまな形でのライブが続いた2025年だけに、今回は初めてBACKSセンターを務める三期生・谷口愛季を中心とした10名が今年の集大成となるようなステージを提示。10日の公演はインターネット配信も実施され、多くのBuddies（櫻坂46ファン）を魅了した。

「Overture」に続いて、切ないピアノの音色が会場に流れ始めると、ステージからY字に伸びた花道の中央から谷口が登場。ゆっくりと歩き始め、ステージに到着すると、蝶の映像を背に華麗なダンスを披露し、観る者を惹きつける。そして、ほかのメンバーが合流したところで、13thシングルに収録されている「木枯らしは泣かない」にてライブはスタート。切なげな表情を見せたかと思えば、サビでは力強さを打ち出すという、メリハリを効かせたパフォーマンスで独特の世界観を作り上げて行く。

続く「ノンアルコール」ではバーカウンターをイメージしたセットを背景に、大人びた空気を漂わせながら歌い踊る。曲中、カクテルグラスを片手にした武元唯衣が大沼晶保、中嶋優月とストーリー性を感じさせる絡みを見せる場面も。「愛し合いなさい」では増本綺良を中心に、アイドル性の強いキラキラしたダンスでオーディエンスの目を奪った。

最初のMCでは幸阪茉里乃が観客に自身の誕生日にまつわる質問したり、増本が「会場にいる皆さんと心をひとつにしたい」とアリーナとスタンド席それぞれペンライトの色を指定してハンバーガーを作ってみせたりなどして場を和ませると、谷口が「まだまだライブは始まったばかりですけど声出していけますか？ 私の（心臓の）バクバクを吹き飛ばしてくれますか？」と会場を煽り、場内の熱と一体感を高めた。

リラックスモードのMCに続いては、井上梨名の「声出す準備、できてますか？」を合図に自身がセンターを務める「確信的クロワッサン」でライブは再開。花道を目一杯使って、広い会場に向けて笑顔を振り撒いていく。また、卒業を控えた井上のペンライトカラーである青一色に客席が染め上げられると、「みんなのことが大好きだよ！」と感謝を伝える場面もあり、会場は幸福感に包まれた。この流れを引き継ぐように、小田倉麗奈センターの「君と僕と洗濯物」では牧歌的な空気の中、柔らかな表現を交えた歌とダンスで観客を楽しませる。かと思えば、「コンビナート」では再び会場の熱気がヒートアップ。客席がオレンジ色に染まる中、センターの増本を中心とした軽やかなダンスで、Buddiesを夢中にさせる。

小島凪紗や谷口、中嶋がシルエットのみで艶やかなダンスを見せたのち、「心の影絵」からユニットブロックに突入。ぴあアリーナMMは三期生にとって2023年3月に初となる舞台『おもてなし会』を行った思い出の会場ということもあり、3人はあの頃よりも成長した姿を届けようと、強い個性を発揮させながらクールな世界観を提供していく。その一方で、遠藤光莉や大沼、幸阪、増本、小田倉による「風の音」ではダイナミックなダンスを届け、井上＆武元による「One-way stairs」ではこのふたりだからこその息の合ったパフォーマンスが展開された。

その後、神秘的なSEに乗せて幸阪がひとりステージに姿を現すと、彼女自身によるナレーションをバックに儚げなソロダンスを披露。その流れから「本質的なこと」に突入し、幻想的な照明演出に導かれるような抒情的な空気で、会場を包み込む。また、遠藤をセンターに迎えた「君のことを想いながら」では歌に注力しながらも、随所に遠藤のバレエダンスなどをフィーチャーし、美しい世界観を構築していく。そして、軽快なビートに導かれるように始まった「ULTRAVIOLET」では、中嶋を中心にブロードウェイミュージカルを彷彿とさせるダンスを交え、ゴージャスさを打ち出してみせた。

9曲ノンストップで披露し終えると、再びMCパートへ。本公演の座長である谷口について話題が及ぶと、大沼は「ノンアルコール」の振り入れで助けられたことを明かし、「愛季ちゃんは三期生の母と呼ばれているけど、二期生の母にもなってほしい！」と懇願してみせる。また、谷口と同期の中嶋は「愛季は初めて参加する曲も多かったのに、すぐに溶け込んでくれて。そのたびに『カッコいい』と思った」と口にし、続けて「昨日の本番前の円陣で、『いっぱい練習してきたんですけど…（いざというときは）助けてください』と頼ってくれるところも可愛い」とメンバーだけが知る一面を教えてくれた。

MCでの和やかな空気も小島センターによる「僕は僕を好きになれない」が始まると、彼女の真剣な表情と全身から醸し出される気迫で一変。中盤では情熱的で激しい長尺ソロダンスパートも用意され、ライブがクライマックスを迎えようとしいていることを窺わせる。そして、大沼の「どっちが先にぶっ倒れるか、勝負だ！」という煽りから「もう一曲 欲しいのかい？」に突入すると、メンバーのギアも数段上がり、アグレッシヴな歌とダンスでBuddiesを圧倒。これに応えるように、客席のBuddiesも全力のクラップで場を盛り上げていく。ブレイクパートでは大沼が「足りねえよ、勝つ気あんの？」と挑発する場面もあり、ライブは最高潮へと近づいていった。

『12th Single BACKS LIVE!!』以降、ライブを重ねるごとにライブアンセムとして成長していく「港区パセリ」では谷口がセンターに立ち、大人びた表情や仕草で新たな一面を提示する。そして、武元の豪快なソロダンスを導入に「油を注せ！」に突入すると、会場はさらにヒートアップ。長尺の間奏パートでは『CHOREOGRAPHY DANCE TRACK TAKEMOTO YUI』というモニターが堂々と表示されると、その通り武元が振り付けを担当したダンストラックが披露された。彼女らしいダイナミックな動きを取り入れたダンスの数々を前に、客席からはこの日一番の声援が湧き上がる。そして、ソファに座った谷口を中心に、見応えのあるダンスが展開されたのちに、彼女の《I will be》という囁きから本編ラストナンバー「I will be」へとなだれ込むと、ステージ上の10人は残りの体力をすべて注ぎ込むかのようなパフォーマンスを叩きつける。そんな2025年の締めくくりに相応しいステージを展開し終えると、最後に谷口が《Can’t let go now…》と囁き、ライブ本編はフィナーレを迎えた。

オーディエンスのアンコールを求める声に応えるように、ライブTシャツに着替えたBACKSメンバーは「思ったよりも寂しくない」をプレゼント。井上を中心に笑顔を浮かべながら踊る彼女たちに、客席からは温かな歓声が送られる。

最後のMCでは、卒業を控えた井上が「私は『BACKS LIVE!!』というものに何回も出演させてもらって、自分の知らなかった自分を知れたり、嬉しかったり悔しかったり、本当にいろんな感情が詰まっていることを実感しています。私は今日で『BACKS LIVE!!』が最後になるけど、めちゃくちゃ楽しくて…言葉でなかなかうまく言い表せないけど…最高でした！」とメッセージを伝える。

また、「油を注せ！」内ダンストラックの振り付けを担当した武元は「『BACKS LIVE!!』では毎回新しい挑戦をさせてもらっていて。今回も私がやってみたいことを叶えてくれてすごく嬉しかったですし、途中で待機している間に嬉しくて泣きました（笑）」とコメント。さらに、座長の谷口に対しても「今回のライブの空気を作ってくれたのは、紛れもなく愛季。言葉だけじゃなくて表情や練習している姿に、周りの9人が突き動かされて完成したライブでした」と感謝を口にする。

そして、最後に谷口が「私は櫻坂46のメンバーが大好きです。自分自身の愛し方を教えてくれたり、時にはこちらが恥ずかしくなってしまうような言葉をかけてくれたりして…それくらい大好きです。そして、今日ここに来てくださっている皆さん、配信を見てくださっている皆さんにも感謝の気持ちでいっぱいです。皆さんが私たちに『笑っていてほしい』と言ってくださるように、私たちも皆さんにずっと笑っていてほしいです。大切なみんなに大切な思いをずっと届けていきたいです。私たちを推して損はさせません。これからもついてきてください」と想いを告げると、客席から温かな拍手が送られた。その後、「I’m in」で会場をひとつに束ねライブは終了した。

しかし、メンバーを求める声援は一向に鳴りやむことがなく、これに応えるようにメンバーが再登場。予定外のWアンコールとして「I will be」を再び披露して、『13th Single BACKS LIVE!!』は大成功のうちに終幕した。

このあと12月16日、17日には幕張メッセ イベントホールにて行われる『Buddies感謝祭2025EX』も控えている。このイベントを持って卒業する井上が、今回の『BACKS LIVE!!』から得たポジティブなメッセージを胸にどんな有終の美を見せるのか、そしてグループ結成5年を迎えた櫻坂46がここからどんな道を歩んでいくのか、楽しみにしていてほしい。

TEXT BY 西廣智一

PHOTO BY Seed & Flower LLC

■セットリスト

00. Overture

01. 木枯らしは泣かない

02. ノンアルコール

03. 愛し合いなさい

04. 確信的クロワッサン

05. 君と僕と洗濯物

06. コンビナート

07. 心の影絵

08. 風の音

09. One-way stairs

10. 本質的なこと

11. 君のことを想いながら

12. ULTRAVIOLET

13. 僕は僕を好きになれない

14. もう一曲 欲しいのかい？

15. 港区パセリ

16. 油を注せ！

17. I will be

アンコール

EN1. 思ったよりも寂しくない

EN2. I’m in

Wアンコール

WEN. I will be

■リリース情報

2025.12.10 ON SALE

Blu-ray『そこ曲がったら、櫻坂？ 大園玲編』

2025.12.10 ON SALE

Blu-ray『そこ曲がったら、櫻坂？ 守屋麗奈編』

2025.12.10 ON SALE

Blu-ray『そこ曲がったら、櫻坂？ 的野美青編』

2025.12.10 ON SALE

Blu-ray『そこ曲がったら、櫻坂？ 山下瞳月編』

2025.12.10 ON SALE

Blu-ray『そこ曲がったら、櫻坂？ 卒業生編』

■関連リンク

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/

■【画像】『13th Single BACKS LIVE!!』ライブ写真