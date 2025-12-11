10時の日経平均は21円高の5万624円、アドテストが195.21円押し上げ 10時の日経平均は21円高の5万624円、アドテストが195.21円押し上げ

11日10時現在の日経平均株価は前日比21.47円（0.04％）高の5万624.27円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は545、値下がりは973、変わらずは85と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を195.21円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が28.48円、ファストリ <9983>が15.24円、ダイキン <6367>が13.87円、リクルート <6098>が11.93円と続く。



マイナス寄与度は199.55円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が26.07円、コナミＧ <9766>が18.05円、信越化 <4063>が14.04円、任天堂 <7974>が12.2円と続いている。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は卸売で、以下、保険、証券・商品、銀行と続く。値下がり上位には情報・通信、その他製品、電気・ガスが並んでいる。



※10時0分6秒時点



株探ニュース

