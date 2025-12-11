卓球の「WTTファイナルズ香港2025」は11日、2日目を迎える。WTTシリーズの年間王者を決める注目の国際大会であり、世界のトップ選手たちによる熱戦が繰り広げられている。

この日は、女子シングルスで日本選手同士による直接対決が2試合実現。実力者たちが、香港の大舞台で火花を散らす。

■2日目で迎える注目の同士討ち

今大会、日本女子は中国の7選手に次ぐ6人がエントリー。第二勢力としての存在感を示す中、早くも大会2日目にして2つの日本人対決が組まれることになった。

シングルス初出場となる世界ランキング11位の橋本帆乃香（デンソーポラリス）は、今季初のトップ10入りを果たすなど躍進。チャンピオンズやスマッシュなど最高峰の舞台でも活躍し、カットマンとしての実力を世界に示してきた27歳が、ファイナルズの舞台にたどり着いた。

対戦相手は、世界ランキング14位の大藤沙月（ミキハウス）。昨季までTリーグ・日本ペイントマレッツでチームメイトだった両者は、過去の対戦成績では橋本の3勝1敗。直近では、昨年の「WTTフィーダー・パナギュリシテ」決勝で大藤が勝利しており、接戦が予想される。

また、世界ランキング8位の伊藤美誠（スターツ）は、今年の世界卓球で自身初のシングルス銅メダルを獲得。「USスマッシュ」や「WTTチャンピオンズ・フランクフルト」ではベスト4に入り、復調を印象づけた。直近の「ITTF混合団体ワールドカップ（W杯）」でも存在感を放ち、好調のまま今大会に臨んでいる。

その伊藤の相手は、世界ランキング15位の長粼美柚（木下アビエル神奈川）。23歳のサウスポーは、今季に入り世界ランキングの自己最高位を更新するなど好調を維持。伊藤とは約7年ぶりの対戦となり、前回は2018年のオーストリアオープンで伊藤が4－1で勝利している。久々の国際舞台での顔合わせに注目が集まる。

ファイナルズでのベスト8進出を懸けた大一番。日本人対決を制した選手が、上位争いへと駒を進める可能性は十分にある。2025年の国際大会最終戦、香港で実現した注目の対決を制するのは誰か。