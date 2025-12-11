タレントの藤田ニコル（27）が11日、第1子を妊娠していることを発表した。残り1カ月を切った2025年、人気芸能人の出産・妊娠報告が相次いだ。

この日、藤田は夫で俳優の稲葉友（32）と連名で文書を発表。「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」とし「新たな家族が増える喜びとともに、無事に生まれて来てくれることを願う日々です」と伝えた。出産は春頃を予定している。

2月には女優・武井咲が夫でEXILEのTAKAHIROとともに第3子誕生を発表した。

3月には俳優の高良健吾と歌手の田原俊彦の長女でタレントの田原可南子夫妻が連名で第1子が誕生したことを発表。タレントの菊地亜美も第2子女児出産を明かしている。

5月は女優・石原さとみが第2子出産を報告。女優の大島優子も夫で俳優の林遣都とそれぞれの公式サイトを通じ、第2子出産を報告した。

6月には「三代目 J SOUL BROTHERS」山下健二郎とモデル・女優の朝比奈彩がSNSで第2子誕生を公表。タレントで実業家の川崎希も第3子を出産した

7月16日には昨年11月に結婚した俳優の岡田将生と女優の高畑充希が16日、高畑の第1子妊娠を発表した。

8月4日にはモデル・タレントの滝沢カレンが第1子出産を報告。同9日にはタレントの辻希美が第5子女児出産を発表した。

9月10日には俳優の吉田栄作、女優の内山理名夫妻がそれぞれのインスタグラムを通じ、第1子誕生を報告した。同26日、女優の趣里は俳優、歌手で実業家の三山凌輝との間に第1子が誕生したことを伝えた。

12月3日、元乃木坂46メンバーで「さゆりんご」の愛称でお茶の間でも人気のタレント、松村沙友理は自身のインスタグラムで結婚と妊娠を同時に報告。同10日深夜放送のTBSラジオ「スタンド・バイ・見取り図」ではお笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎が第1子が誕生していたことを明かしていた。