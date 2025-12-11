藤田ニコル、第1子妊娠を発表「出産は来春を予定」 夫・稲葉友との直筆署名で思いつづる
モデルの藤田ニコル（27）が11日、第1子の妊娠を発表した。自身のSNSで報告した。出産は来春を予定しているという。
【写真】素敵すぎる…密着ウェディングフォトとともに結婚を報告した藤田ニコル
藤田は「皆様へ」と題した文書を掲載し、「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と報告。「新たな家族が増える喜びとともに、無事に生まれて来てくれることを願う日々です」とつづった。
また「出産は春頃を予定しております」とし、「これからもひとつひとつの仕事に真摯に向き合ってまいりますので、あたたかく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。文章の最後には夫の稲葉友（32）との直筆署名を添えた。
藤田は2009年に第13回ニコラモデルオーディションでグランプリに選出。『Popteen』モデル時代にタレントとしてブレイクし、バラエティーで活躍した。17年10月からは『ViVi』専属モデルを務める。
稲葉は2009年に第22回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストでグランプリを受賞し、翌10年にドラマ『クローン ベイビー』で俳優デビュー。14年には『仮面ライダードライブ』の詩島剛／仮面ライダーマッハ役を務めた。その後、多数のドラマ・映画に出演している。
2人は23年8月に結婚を発表した。
