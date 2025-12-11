【きょうから】コメダ珈琲店、ピスタチオのシロノワールが4年ぶり登場 クロネージュも仲間入り
全国にフルサービス型の喫茶店を展開するコメダは、全国のコメダ珈琲店（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、そのほか一部店舗を除く）できょう11日から、『シロノワール ピスタチオ・ルージュ』『クロネージュ ピスタチオ・ルージュ』を季節限定で販売開始する。
【写真】緑×赤が魅力的な『シロノワール ピスタチオ・ルージュ』
2021年に好評だったピスタチオのシロノワールが、4年の時を経て帰ってきた。今年は新たにクロネージュが仲間入り。香ばしいピスタチオソースに甘酸っぱいラズベリーソースを組み合わせた『シロノワール ピスタチオ・ルージュ』と、ほろ苦いココアバウムクーヘンにピスタチオソースを合わせた『クロネージュ ピスタチオ・ルージュ』が登場する。
■商品詳細（価格は全て税込）
『シロノワール ピスタチオ・ルージュ』930円〜990円／ミニサイズ 730円〜790円
鮮やかなピスタチオグリーンのソースと、甘酸っぱいラズベリーソースのコントラストが目を惹く一品。雪のように真っ白なフィアンティーヌを散らし、冬にぴったりの華やかな見た目に仕上げた。あたたかいデニッシュにまとわせた、香り豊かでコクのあるピスタチオソースは、香ばしさとまろやかな甘さが特徴。ラズベリーソースの甘酸っぱさと、さっぱりとしたソフトクリームの甘さが重なり、ひと口ごとに広がる深みのある味わいを楽しめる。
『クロネージュ ピスタチオ・ルージュ』780円〜840円
ピスタチオソースのまろやかな甘さが、ココアバウムクーヘンのほろ苦さと絶妙にマッチしたクロネージュ。コク深いピスタチオソースに、甘酸っぱいラズベリーソースがアクセントになり、互いの風味を引き立てる。トッピングには雪のような真っ白いフィアンティーヌをあしらい、冬らしい装いに。ほろ苦いココアバウムクーヘンと、ピスタチオソース、ラズベリーソースが調和する味わいを堪能できる。
