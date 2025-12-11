±Ç²è¡Ø¸Þ½½Ç¯ÌÜ¤Î²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡Ù¥ª¥á¥À¡ÊÅÄÃæ·ò¡Ë¤ÎÈ¾À¸ÄÉ¤¦ÆÃÊÌ±ÇÁü²ò¶Ø
¡¡1975Ç¯10·î¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡Ù¤¬¡¢ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤¿ºÇ¿·ºî¡Ø¸Þ½½Ç¯ÌÜ¤Î²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡Ù¤¬¡¢ÍèÇ¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·î9Æü¤è¤ê·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ìÁ°¤Ë¡¢¥É¥é¥ÞÁ´49ÏÃ¤ò4ËÜ¤Î¤Þ¤È¤áÆ°²è¤È¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÂè2ÃÆ¡ã¥ª¥á¥À¤Î50Ç¯¡äÊÔ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û ¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡Ù¤Þ¤È¤áÆ°²è¡¡Âè2ÃÆ¡ã¥ª¥á¥À¤Î50Ç¯¡äÊÔ
¡¡¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡Ù¤Ï¡¢ÃæÂ¼²í½Ó±é¤¸¤ë¥«¡¼¥¹¥±¡ÊÄÅÂ¼¹À²ð¡Ë¡¢½©ÌîÂÀºî±é¤¸¤ë¥°¥ºÏ»¡Ê·§Âô¿Ï»¡Ë¡¢ÅÄÃæ·ò±é¤¸¤ë¥ª¥á¥À¡ÊÃæÃ«Î´É×¡Ë¤Î3¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÀÄ½Õ·²Áü·à¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¤Î¼ã¼ÔÊ¸²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÌ¾ºî¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤â¡Ø½½Ç¯ÌÜ¤ÎºÆ²ñ¡Ù¡ØÆó½½Ç¯ÌÜ¤ÎÁªÂò¡Ù¡Ø»°½½Ç¯ÌÜ¤Î±¿Ì¿¡Ù¤ÈÀáÌÜ¤´¤È¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ä¤¤¤Ë¥·¥ê¡¼¥º½é¤È¤Ê¤ë±Ç²è²½¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥¹¥±Ìò¤ÎÃæÂ¼¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç½é¤á¤ÆÄ¹ÊÔ±Ç²è¤Î´ÆÆÄ¤âÃ´Åö¡£¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥á¥¤¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿³ùÅÄÉÒÉ×¤¬´ë²è¡¦µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Î½©Ìî¡¢ÅÄÃæ¡¢²¬ÅÄ¤é¤âºÆ½¸·ë¤¹¤ë¡£¥É¥é¥Þ±ÇÁü¤ò³èÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢Èà¤é¤Î¡Ö¸Þ½½Ç¯´Ö¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤ÎÀÄ½Õ¤ÎÎ¹¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Î°ìËÜ¡×¤È¤·¤ÆÌ£¤ï¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡ã¥ª¥á¥À¤Î50Ç¯¡äÊÔ¤Ï¡¢¥ª¥á¥À¤ÎÇÈÍð¤ÎÈ¾À¸¤òÄÉ¤¦¡£²ñ¼ÒÅÝ»º¤òµ¡¤ËºÊ¡¦¾®»Þ»Ò¤Î¼Â²È¡¦Ä»¼è¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥á¥À¡£Â©¶ì¤·¤µ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿µÝ»Ò¤È¤½¤ÎÂ©»Ò¡¦¹î»Ë¤ËË´¤Êì¤È¼ã¤Æü¤Î¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¡¢¿´¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¯¡£¤ä¤¬¤Æ±£´ô¤ÎÅç¤ÇµÝ»Ò¤ÈÊë¤é¤·»Ï¤á¤ë¤¬¡¢Ë¬¤Í¤Æ¤¤¿¾®»Þ»Ò¤òÁ°¤ËµÝ»Ò¤ÏÌ¤Íè¤ò¤¢¤¤é¤á¡¢ÊÌ¤ì¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Îº¢¡¢¥ª¥á¥À¤ò°Æ¤¸¤¿¥«¡¼¥¹¥±¤È¥°¥ºÏ»¤¬Åç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢¥«¡¼¥¹¥±¤ÎÀâÆÀ¤â¤¢¤ê¡¢¥ª¥á¥À¤Ï¾®»Þ»Ò¤Î¸µ¤ØÌá¤ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£3¿ÍÂ·¤Ã¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¾®»Þ»Ò¤Ï¡¢¤³¤é¤¨¤¤ì¤º¤ËÎÞ¤òÎ®¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ10Ç¯¸å¡£¥ª¥á¥À¤ÏÊÆ»Ò¤Î»ÔÄ¹Áª¤ËÅöÁª¤·¡¢¾®»Þ»Ò¤È¤ÎÌ¼¤âÀ®Ä¹¡£¼¡¤ÎÁªµó¤ò¹µ¤¨¤¿¤¢¤ëÆü¡¢µÝ»Ò¤È¶öÁ³¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¹î»Ë¤¬Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¥ª¥á¥À¤Ï±ç½õ¤ò»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤¬»×¤ï¤Ì¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢ÁªµóÀï¤ÏÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â²¿¤È¤«ºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ª¥á¥À¤Ï¡¢Ë»¤·¤µ¤ÎÁý¤¹¥«¡¼¥¹¥±¤È¶¦¤Ë¡Ö²ñ¤ª¤¦¡£Êâ¤±¤ë¸Â¤ê¡£Ì¿¤Î¸Â¤ê¡×¤ÈÀÀ¤¤¹ç¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë20Ç¯¤ÎºÐ·î¤¬Î®¤ì¡¢¥«¡¼¥¹¥±¡¢¥ª¥á¥À¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥ºÏ»¤Î3¿Í¤Ï¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËºÆ¤Ó´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¨¡¨¡¡£
¡¡¿ÍÀ¸¤ÎäþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÍ§¾ð¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿3¿Í¡£ºîÉÊ¤Ï¡Ö¸Þ½½Ç¯ÌÜ¡×¤È¤¤¤¦¸½ºß¤òÉÁ¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Èà¤é¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿¡Ö¸Þ½½Ç¯´Ö¡×¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÀÄ½Õ¤Î°ÕÌ£¤òÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û ¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡Ù¤Þ¤È¤áÆ°²è¡¡Âè2ÃÆ¡ã¥ª¥á¥À¤Î50Ç¯¡äÊÔ
¡¡¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡Ù¤Ï¡¢ÃæÂ¼²í½Ó±é¤¸¤ë¥«¡¼¥¹¥±¡ÊÄÅÂ¼¹À²ð¡Ë¡¢½©ÌîÂÀºî±é¤¸¤ë¥°¥ºÏ»¡Ê·§Âô¿Ï»¡Ë¡¢ÅÄÃæ·ò±é¤¸¤ë¥ª¥á¥À¡ÊÃæÃ«Î´É×¡Ë¤Î3¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÀÄ½Õ·²Áü·à¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¤Î¼ã¼ÔÊ¸²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÌ¾ºî¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤â¡Ø½½Ç¯ÌÜ¤ÎºÆ²ñ¡Ù¡ØÆó½½Ç¯ÌÜ¤ÎÁªÂò¡Ù¡Ø»°½½Ç¯ÌÜ¤Î±¿Ì¿¡Ù¤ÈÀáÌÜ¤´¤È¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ä¤¤¤Ë¥·¥ê¡¼¥º½é¤È¤Ê¤ë±Ç²è²½¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡ã¥ª¥á¥À¤Î50Ç¯¡äÊÔ¤Ï¡¢¥ª¥á¥À¤ÎÇÈÍð¤ÎÈ¾À¸¤òÄÉ¤¦¡£²ñ¼ÒÅÝ»º¤òµ¡¤ËºÊ¡¦¾®»Þ»Ò¤Î¼Â²È¡¦Ä»¼è¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥á¥À¡£Â©¶ì¤·¤µ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿µÝ»Ò¤È¤½¤ÎÂ©»Ò¡¦¹î»Ë¤ËË´¤Êì¤È¼ã¤Æü¤Î¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¡¢¿´¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¯¡£¤ä¤¬¤Æ±£´ô¤ÎÅç¤ÇµÝ»Ò¤ÈÊë¤é¤·»Ï¤á¤ë¤¬¡¢Ë¬¤Í¤Æ¤¤¿¾®»Þ»Ò¤òÁ°¤ËµÝ»Ò¤ÏÌ¤Íè¤ò¤¢¤¤é¤á¡¢ÊÌ¤ì¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Îº¢¡¢¥ª¥á¥À¤ò°Æ¤¸¤¿¥«¡¼¥¹¥±¤È¥°¥ºÏ»¤¬Åç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢¥«¡¼¥¹¥±¤ÎÀâÆÀ¤â¤¢¤ê¡¢¥ª¥á¥À¤Ï¾®»Þ»Ò¤Î¸µ¤ØÌá¤ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£3¿ÍÂ·¤Ã¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¾®»Þ»Ò¤Ï¡¢¤³¤é¤¨¤¤ì¤º¤ËÎÞ¤òÎ®¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ10Ç¯¸å¡£¥ª¥á¥À¤ÏÊÆ»Ò¤Î»ÔÄ¹Áª¤ËÅöÁª¤·¡¢¾®»Þ»Ò¤È¤ÎÌ¼¤âÀ®Ä¹¡£¼¡¤ÎÁªµó¤ò¹µ¤¨¤¿¤¢¤ëÆü¡¢µÝ»Ò¤È¶öÁ³¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¹î»Ë¤¬Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¥ª¥á¥À¤Ï±ç½õ¤ò»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤¬»×¤ï¤Ì¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢ÁªµóÀï¤ÏÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â²¿¤È¤«ºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ª¥á¥À¤Ï¡¢Ë»¤·¤µ¤ÎÁý¤¹¥«¡¼¥¹¥±¤È¶¦¤Ë¡Ö²ñ¤ª¤¦¡£Êâ¤±¤ë¸Â¤ê¡£Ì¿¤Î¸Â¤ê¡×¤ÈÀÀ¤¤¹ç¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë20Ç¯¤ÎºÐ·î¤¬Î®¤ì¡¢¥«¡¼¥¹¥±¡¢¥ª¥á¥À¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥ºÏ»¤Î3¿Í¤Ï¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËºÆ¤Ó´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¨¡¨¡¡£
¡¡¿ÍÀ¸¤ÎäþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÍ§¾ð¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿3¿Í¡£ºîÉÊ¤Ï¡Ö¸Þ½½Ç¯ÌÜ¡×¤È¤¤¤¦¸½ºß¤òÉÁ¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Èà¤é¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿¡Ö¸Þ½½Ç¯´Ö¡×¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÀÄ½Õ¤Î°ÕÌ£¤òÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£