「XGのJURINさんと一緒に滑ってきた」元スキー日本代表ラッパー、ゲレンデでの滑走動画を公開
XGのメンバー・JURINがスノーボードを滑走していると見られる映像が、ラッパー・SHOのポストを通じて公開された。
【写真】「XGのJURINさんと一緒に滑ってきた」元スキー日本代表ラッパーが公開したゲレンデでの滑走動画
SHOは9日、自身のXにて「XGのJURINさんと一緒に滑ってきた」とコメントし、雪山を滑走する様子を収めた動画を投稿。スノーボードに乗るJURINと、スキーで並走するSHOと見られる姿が映し出されている。
JURINは、アーティスト活動に転向する前はプロスノーボーダーとして活躍していた経歴を持つ。XGとしてのデビュー後、滑走する映像が公開されるのは珍しく、ファンにとっても貴重なシーンとなっている。
この動画が撮影された正確な時期や詳細は明かされていないものの、北海道・札幌国際スキー場で開催された『BAPE by KAZUKI KURAISHI』関連イベントの際に撮影されたもの見られている。
SHOもまた、元アルペンスキー日本代表という異色のバックグラウンドを持ち、今回の“異種共演”はファンの間でも話題を呼びそうだ。今後の続報にも注目したい。
