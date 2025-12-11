【きょうから】関東1都3県のコメダ珈琲店限定！鎌倉紅谷「クルミッ子」とコラボした「シロノワール」登場
全国にフルサービス型の喫茶店を展開するコメダは、鎌倉紅谷の看板商品「クルミッ子」とコラボレーションした『シロノワール クルミッ子』と『キャラメルオーレ クルミッ子』を、きょう11日より東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県のコメダ珈琲店で、数量限定で販売する。
【写真】ザクザク×とろ〜り『シロノワール クルミッ子』断面図
今回のコラボレーションのパートナーは、「おいしい」の先にある気持ちを大切にしている鎌倉紅谷。おいしさを追求し続けるだけでなく、その先にある消費者の笑顔と、幸せな時間を創り出すことを目指す姿勢が、コメダが「くつろぎ」を大切にする理念と重なり、今回のコラボレーションが実現した。
「クルミッ子」とは、1954年創業のお菓子屋・鎌倉紅谷が製造・販売する人気商品。自家製キャラメルにクルミをぎっしり詰め込み、バター生地で挟み焼き上げたこだわりの一品。ほど良い甘さのキャラメルとクルミの絶妙なバランスや、バターの風味豊かな生地が、全体を調和させている。
■商品詳細（価格は税込）
『シロノワール クルミッ子』1050円〜1110円／ ミニサイズ：850円〜910円
クルミッ子をイメージした、コラボレーションシロノワール。温かいデニッシュの間に、ほろ苦いキャラメルペーストとクラッシュしたサブレを挟み、ひんやりソフトクリームの上からは、コク深いキャラメルソースをかけた。別添えのクルミは、「リスくん」をあしらったオリジナルパッケージで提供し、自身でトッピングして楽しめる。さっぱりとしたソフトクリームが、2種類のキャラメル（ペーストのほろ苦さと、ソースのコク深い甘さ）の深みのある味わいと、クルミの香ばしさを引き立てる。
※別添えのクルミは通常サイズ2袋／ミニサイズ1袋
『キャラメルオーレ クルミッ子』630円〜870円
クルミッ子をイメージしたホットドリンク。ホットミルクにキャラメルソースを組み合わせたオーレに、ホイップクリームをトッピング。上からキャラメルソースをかけて仕上げた。別添えのクルミをトッピングすると香ばしく豊かな風味が広がる。冬にピッタリな、甘く温かな一杯。
【商品開発担当者コメント】
鎌倉紅谷のクルミッ子は、関東圏を中心に長年幅広い世代のお客様に愛されてきたお菓子です。コメダ珈琲店もまた、地域のお客様に支えられながら歩んできたブランド。両ブランドの想いを重ね、地域に根差したブランドであるクルミッ子の魅力を最大限に活かすため、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県のエリア限定で販売する運びとなりました。私自身も、かねてからクルミッ子の大ファン。「クルミ」、「キャラメル」、「バター生地」の絶妙なハーモニーを、シロノワールやドリンクで表現するために試作を何度も重ね、両社のファンの方に喜んでいただける商品が完成しました。
『シロノワール クルミッ子』は、デニッシュにサンドしたキャラメルペーストとクラッシュサブレで、クルミッ子のザクッザクッとした食感と、見た目を表現。クルミは別添えで提供し、おいしいの先にある幸せや笑顔を体験できる仕掛けにしています。さらにパッケージデザインにもこだわり、「リスくん」が大きなスプーンを使ってシロノワールにクルミをかける姿は、とてもかわいい仕上がりになっています。ぜひご注目ください。
『キャラメルオーレ クルミッ子』は、まずはホイップクリームをスプーンですくって、クルミとキャラメルソースの調和を楽しむのがおすすめです。その後、ホイップクリームをドリンクに溶かしながら飲むと、まろやかさとコク深い味わいがご堪能いただけます。
ぜひこの冬は、コメダ珈琲店でくつろぎながら、おいしいの先にある幸せを感じていただけるとうれしく思います。
【写真】ザクザク×とろ〜り『シロノワール クルミッ子』断面図
今回のコラボレーションのパートナーは、「おいしい」の先にある気持ちを大切にしている鎌倉紅谷。おいしさを追求し続けるだけでなく、その先にある消費者の笑顔と、幸せな時間を創り出すことを目指す姿勢が、コメダが「くつろぎ」を大切にする理念と重なり、今回のコラボレーションが実現した。
■商品詳細（価格は税込）
『シロノワール クルミッ子』1050円〜1110円／ ミニサイズ：850円〜910円
クルミッ子をイメージした、コラボレーションシロノワール。温かいデニッシュの間に、ほろ苦いキャラメルペーストとクラッシュしたサブレを挟み、ひんやりソフトクリームの上からは、コク深いキャラメルソースをかけた。別添えのクルミは、「リスくん」をあしらったオリジナルパッケージで提供し、自身でトッピングして楽しめる。さっぱりとしたソフトクリームが、2種類のキャラメル（ペーストのほろ苦さと、ソースのコク深い甘さ）の深みのある味わいと、クルミの香ばしさを引き立てる。
※別添えのクルミは通常サイズ2袋／ミニサイズ1袋
『キャラメルオーレ クルミッ子』630円〜870円
クルミッ子をイメージしたホットドリンク。ホットミルクにキャラメルソースを組み合わせたオーレに、ホイップクリームをトッピング。上からキャラメルソースをかけて仕上げた。別添えのクルミをトッピングすると香ばしく豊かな風味が広がる。冬にピッタリな、甘く温かな一杯。
【商品開発担当者コメント】
鎌倉紅谷のクルミッ子は、関東圏を中心に長年幅広い世代のお客様に愛されてきたお菓子です。コメダ珈琲店もまた、地域のお客様に支えられながら歩んできたブランド。両ブランドの想いを重ね、地域に根差したブランドであるクルミッ子の魅力を最大限に活かすため、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県のエリア限定で販売する運びとなりました。私自身も、かねてからクルミッ子の大ファン。「クルミ」、「キャラメル」、「バター生地」の絶妙なハーモニーを、シロノワールやドリンクで表現するために試作を何度も重ね、両社のファンの方に喜んでいただける商品が完成しました。
『シロノワール クルミッ子』は、デニッシュにサンドしたキャラメルペーストとクラッシュサブレで、クルミッ子のザクッザクッとした食感と、見た目を表現。クルミは別添えで提供し、おいしいの先にある幸せや笑顔を体験できる仕掛けにしています。さらにパッケージデザインにもこだわり、「リスくん」が大きなスプーンを使ってシロノワールにクルミをかける姿は、とてもかわいい仕上がりになっています。ぜひご注目ください。
『キャラメルオーレ クルミッ子』は、まずはホイップクリームをスプーンですくって、クルミとキャラメルソースの調和を楽しむのがおすすめです。その後、ホイップクリームをドリンクに溶かしながら飲むと、まろやかさとコク深い味わいがご堪能いただけます。
ぜひこの冬は、コメダ珈琲店でくつろぎながら、おいしいの先にある幸せを感じていただけるとうれしく思います。