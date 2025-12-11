野生生物のユニークな写真を競うコンテスト「ニコン・コメディー野生動物写真賞」で、今年はゴリラのダンス姿をとらえた写真が大賞に選ばれた/Mark Meth-Cohn/Nikon Comedy Wildlife Awards

ロンドン（CNN）野生生物のユニークな写真を競うコンテスト「ニコン・コメディー野生動物写真賞」の受賞作品が発表され、ゴリラのダンス姿をとらえた「ハイファイブ」が大賞に選ばれた。英国の写真家マーク・メスコーンさんが、ゴリラを探してルワンダのビルンガ山脈を歩き回った4日間が報われた。

メスコーンさんが同地で出会った若いオスのゴリラは、熱心にダンスの技を披露してくれた。大賞に選ばれたのは、この瞬間をとらえた1枚だった。

この作品は哺乳類部門でも優勝した。メスコーンさんは「若い1頭のオスが特に熱心に、つま先旋回や宙返り、ハイキックなどのアクロバット技を披露してくれた。彼の演技を見ているだけでも十分楽しく、その遊び心をこの画像にとらえることができてワクワクしている」との談話を発表した。

主催者によると、今年は109カ国から1万点を超す作品が寄せられ、9日夜に英ロンドンで大賞の受賞者や部門別の優勝者が発表された。応募作品は40点に絞り込まれ、審査員が最終選考を行っていた。

一般投票で選ぶ「ピープルズ・チョイス賞」は公式サイトで来年3月1日まで投票を受け付ける。

16歳以下の写真家を対象とする「ニコン・ジュニア・フォトグラファー賞」は米国のグレイソン・ベルさん（13）が受賞。水中で格闘する2匹のカエルをとらえた作品は、爬虫（はちゅう）類・両生類・昆虫部門でも優勝した。

25歳以下を対象とするヤング部門賞は、ブレークダンスを踊っているようなキツネたちをとらえた作品でドイツのパウラ・ルステマイヤーさんが受賞した。

受賞作品や最終選考に残った作品は、ロンドン市内のギャラリーで12月14日まで展示されている。