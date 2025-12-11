中島裕翔主演『シリウスの反証』ポスター＆予告映像が公開 正義感あふれる弁護士役を体現
俳優の中島裕翔が主演し、松本優作氏が監督を務める、WOWOW『連続ドラマW シリウスの反証』（来年1月10日 午後10時放送、配信）のポスター＆本予告映像が完成した。
【動画】中島裕翔主演『連続ドラマＷ シリウスの反証』本予告が公開
今作は、社会派ミステリー作品を数多く手掛ける人気作家・大門剛明の同名小説が原作で、25年前に岐阜・郡上八幡で起きた一家惨殺事件の犯人とされた死刑囚を救うため、難攻不落の再審請求に挑む弁護士たちの戦いを描く。
えん罪被害者救済のため、過去のトラウマと葛藤を抱えながらも事件の真相を手繰り寄せ、司法の厚い壁を乗り越えようともがく弁護士・藤嶋を演じる中島が主演を務め、映画『Winny』で実際に起きた事件をリアルかつ繊細に描き上げ、感動と話題を呼んだ気鋭・松本氏が監督を務める。
今回解禁となったポスターは、ドラマのシリアスな世界観を表現したビジュアル。中央に置かれた古く錆びた手錠は、何十年も鎖につながれているえん罪被害者と古い司法制度を象徴している。奥の牢屋に入れられ背を向けてうつむいた男性は、未来のないえん罪被害者の心理を表したものだ。
その両脇に配置された、司法の厚い壁を乗り越えようともがく弁護士・藤嶋と、冤罪救済支援団体「チーム・ゼロ」のリーダー・佐奈（仁村紗和）は、真っ直ぐ前を見据え、このえん罪被害者の救出に挑む愚直な正義感を表現している。
また、25年前の事件で死刑を求刑した稗田（緒形直人）は、事件と向き合いきれずにいるが、そこには揺るがぬ信念と葛藤が描かれている。右下に消え入るように置かれた無実を訴える手紙は、死刑執行が迫る状況と、裁量証拠主義によって排除された冤罪被害者の訴えを示している。
この度、本予告映像も完成。25年前、風光明媚な岐阜県郡上八幡で、日本三大盆踊りの一つ“郡上おどり”の夜に起きた一家惨殺事件の驚くべき真相とは何か。藤嶋たちはえん罪救済のために司法の壁を乗り越えられるのか。正義と真実をめぐる弁護士たちの熱い戦いを描く。現実社会でも近年再審無罪判決が相次ぎ、現在は法改正の議論が佳境を迎える“再審制度”。日本が抱える社会問題に斬り込む今作に期待が高まる。
