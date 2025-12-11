「PUMA x モンスターハンターワイルズ」コレクション12月19日より発売「モンハンワイルズ」の世界観を落とし込んだシューズやアパレルがラインナップ
プーマ ジャパンは、昨年実施した「PUMA x MONSTER HUNTER 20周年」コレクションに続き、「MONSTER HUNTER WILDS（モンスターハンターワイルズ）」とのコラボレーション「PUMA x MONSTER HUNTER WILDS」コレクションを12月19日より発売する。
今回のコラボレーションは、「モンスターハンターワイルズ」の世界観をシューズ、アパレル、アクセサリーに落とし込んだスペシャルコレクション。このコレクションのために描き起こしたアイルーやモンスターのグラフィックを使用したアイテムもラインナップしている。
また、プーマストア、プーマ公式オンラインストア、PUMA アプリ限定で、コラボレーション限定ステッカーをプレゼントするキャンペーンも実施される。
「PUMA x MONSTER HUNTER WILDS」コレクション 商品の一部を紹介
シューズ
シューズは、プーマを代表する「SPEEDCAT（スピードキャット）」と「PALERMO（パレルモ）」が、ゲーム内の世界観を取り入れた今回限定のデザインで登場する。
PUMA x MONSTER HUNTER WILDS SPEEDCAT
希望小売価格：16,500円
商品番号：408092
カラー：01
PUMA x MONSTER HUNTER WILDS PALERMO
希望小売価格：15,950円
商品番号：408093
カラー：01
アパレル
アパレルには、各エリアを象徴するモンスターをデザインしたフーディーや、モンスターの肌感を表現し、胸元に調査隊エンブレムをあしらったAOPトラックジャケットが登場。さらに、プーマを象徴するトラックジャケット“T7”を着用した今回限定描き下ろしのアイルーをデザインしたTシャツ、プーマキャットの上に乗ったアイルーをあしらったフーディーなど、特別仕様のアイテムもラインナップする。
商品名：PUMA x MONSTER HUNTER WILDS アイルー BOA JKT
希望小売価格：18,700円
商品番号：636482
カラー：01/81
PUMA x MONSTER HUNTER WILDS T7 アルシュベルト KNIT JKT
希望小売価格：13,200円
商品番号：636481
カラー：01/41
PUMA x MONSTER HUNTER WILDS T7 アイコン KNIT PANTS
希望小売価格：11,000円
商品番号：636488
カラー：01/41
PUMA x MONSTER HUNTER WILDS SWEAT HOODIE フロントプリント
希望小売価格：9,350円
商品番号：637017
カラー：01/03/70
：PUMA x MONSTER HUNTER WILDS SS TEE
希望小売価格：4,950円
商品番号：636486
カラー：01/02/51/52
アクセサリー
アクセサリーには、ゲーム内でアイルーが持つカバンやキャップをイメージしたアイテム、セクレトのカラーを反映したウエストバッグなど、ゲームの世界観を感じられる遊び心のあるアイテムが揃っている。セレクトは「モンスターハンターワイルズ」に登場する移動をサポートしてくれる乗用動物。
商品名：PUMA x MONSTER HUNTER WILDS アイルー TRAPPER HAT
希望小売価格：7,700円
商品番号：027255
カラー：01
PUMA x MONSTER HUNTER WILDS アイルー BACKPACK
希望小売価格：12,100円
商品番号：092719
カラー：01
取扱い店舗について
「PUMA x MONSTER HUNTER WILDS」は、プーマストア 原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマストアお台場、プーマストア富士見、プーマストア京都、プーマストアサッポロファクトリー、プーマストア福岡、プーマストアさっぽろ 東急 、プーマストア長崎 、プーマストア渋谷 、プーマ公式オンラインストア、PUMAアプリ、一部取扱い店舗にて販売される。
なお、プーマ製品の取扱い店舗については、各取扱い店舗のウェブサイトにて確認できる。ただし、店舗により取扱商品が一部異なる。また、発売日、販売店舗は変更になる可能性もある。
PUMA x MONSTER HUNTER WILDS キャンペーン概要
対象商品を購入すると先着で「PUMA x MONSTER HUNTER WILDS オリジナルステッカー」がもらえる。
・プーマストア：対象商品1点の購入につき、1枚のステッカーをプレゼント
・EC：対象商品を15,000円以上購入した人に「ステッカーSet」をプレゼント（2種のステッカーがもらえる）
・対象商品: PUMA x MONSTER HUNTER WILDS コレクション
・実施期間：12月19日（金）～
【対象店舗】
プーマストア 原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマストアお台場、プーマストア富士見、プーマストア京都、プーマストアサッポロファクトリー、プーマストア福岡、プーマストアさっぽろ東急、プーマストア長崎、プーマストア渋谷、プーマ公式オンラインストア、PUMA アプリ
□プーマ公式オンラインストアのページ
□特設ページ
※キャンペーン開始はオンラインストアの12月19日（金）10時より、プーマストア実店舗は各店舗の営業開始時間からとなります。
※オリジナルステッカーの転売は固く禁止しております。
※オリジナルステッカーは、各店舗およびオンラインストアでの配布枚数には限りがございます。準備数が無くなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。
※オンラインストアでは、注文が集中した際には発送に時間を要する場合があります。
※詳細は上記サイト、プーマストアにご確認ください。
(C)CAPCOM