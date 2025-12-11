【ウルトラマン VS. バルタン星人、ゴモラ、ゼットン】 12月11日 発売 価格：3,300円

インプレスは、「ウルトラマン」シリーズ60周年を記念した写真集「ウルトラマン VS. バルタン星人、ゴモラ、ゼットン」を12月11日に発売する。価格は3,300円。

本書は2026年に60周年を迎える「ウルトラマン」シリーズから、初代ウルトラマンに焦点を当て、ウルトラマンの歴史と未来をつなぐ特別な1冊。

全39話の名場面を、写真家・中西学氏による完全撮り下ろしで現代に表現。さらに、ゼットン、ゴモラ、バルタン星人といった人気怪獣たちも鮮烈に蘇る。初代ウルトラマンを演じたスーツアクター・古谷敏氏と、現在の「ウルトラマン」シリーズを支えるスーツアクター・岩田栄慶氏による、世代を超えた「スーツアクター対談」も掲載される。

また、本書の発売に合わせ、掲載カットを使用したTシャツも登場。ウルトラマンをはじめ、バルタン星人、ゴモラ、ゼットンといった怪獣たちが、アートなTシャツとなって集結する。出版社が参加するオンデマンドプリントTシャツモール「pTa.shop」にて販売している。

「ウルトラマン VS. バルタン星人、ゴモラ、ゼットン」紙面イメージ

本書掲載カットを使用したTシャツ

展開サイズ：S/M/L/XL/XXL

カラー：ホワイト（ウルトラマン、ゴモラ）／ブラック（バルタン星人、ゼットン）

価格：各4,400円

販売サイト：https://p-t-a.shop/collections/ultraman

